MADRE ALFONSO SIGNORINI, CHI ERA?/ “Ho perso l’ultimo ricordo che avevo di lei…”

Nella biografia di Alfonso Signorini, la sua famiglia viene descritta come “umile”, almeno nel senso che né suo padre né sua madre avevano un impiego di prestigio ai vertici di un giornale, per esempio. Nell’intraprendere la professione giornalistica, infatti, Signorini non ha seguito le orme di nessuno dei suoi due genitori. Sua madre – il cui nome è sconosciuto – era una semplice casalinga. Suo padre, invece, faceva l’impiegato. Soffermandosi in particolare sul rapporto con la prima, Signorini ha dichiarato in un’intervista a Verissimo di dovere a lei la sua curiosità, una delle caratteristiche fondamentali secondo lo stereotipo del buon reporter.

Alfonso Signorini ha perso l’ultimo ricordo materiale di sua madre

“Ogni volta andavo a risentirmi quel messaggio, mi dava conforto”. Così Alfonso Signorini in uno dei suoi ultimi post su Instagram, in cui racconta di come ha perso l’ultimo ricordo tangibile della madre scomparsa. Si trattava di un messaggio lasciato in segreteria: “Tre mesi fa ho passato un giorno bruttissimo. […] Ho scoperto dopo Natale che quel messaggio lì non c’era più inciso. Mi è crollato il mondo addosso”. E prosegue: “Ho realizzato che non avevo più niente, è stato un brutto momento”. Nei momenti di maggiore nostalgia, infatti, il giornalista era solito andare a riascoltarlo, ma adesso, purtroppo, non può più farlo.

Alfonso Signorini parla della madre nel podcast Storie d’amore

La madre di Alfonso Signorini è venuta a mancare nel 2011. Alfonso era molto legato a lei, e ciò che – fino a poco tempo fa – gliene agevolava il ricordo era proprio quell’audio inciso sul nastro della segreteria telefonica. All’interno del podcast di Chi Storie d’amore, il direttore ha raccontato per intero questo avvicendamento, senza tralasciare alcun dettaglio circa il suo stato d’animo. Adesso, però, messosi alle spalle questo pur frustrante evento, Signorini si mostra determinato ad andare avanti col suo lavoro. Il prossimo appuntamento è su Canale 5, dove andrà in onda oggi pomeriggio in replica la sua intervista con Silvia Toffanin.



