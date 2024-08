Brilla la stella di Maggie Pescetto alle Olimpiadi di Parigi 2024: la velista è prossima a competere per la Medal Race di kite femminile con l’obiettivo di regalare all’Italia un’altra splendida medaglia. Nel frattempo, anche per le non manca la curiosità degli appassionati che passa dagli impegni sportivi alle trame prettamente dedicate alla cronaca rosa. Maggie Pescetto ha un fidanzato? La risposta ai curiosi di gossip potrebbe celarsi tra gli scatti pubblicati sui social.

Maggie Pescetto, ‘tutto tace’ sul fronte sentimentale: nessuna traccia di un possibile o presunto fidanzato

Per altri atleti protagonisti alle Olimpiadi di Parigi 2024 si è riusciti a scovare o ‘rubare’ informazioni sulla vita privata attraverso i rispettivi profili social. Lo stesso non vale per Maggie Pescetto che attraverso il suo account Instagram preferisce raccontare la bellezza della passione per lo sport tra successi e allenamenti, piuttosto che lasciare spazio ad indizi su un presunto o possibile fidanzato. Spicca ad esempio una stories pubblicata poche ore fa che racconta l’arrivo a Parigi delle sue migliori amiche per un tifo ulteriore e quanto mai dolce in vista della Medal Race di kite femminile che potrebbe iscrivere Maggie Pescetto al medagliere azzurro delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Quindi, Maggie Pescetto ha un fidanzato? La velista protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024 sembra essere attualmente single, ma non vi è certezza. La campionessa potrebbe anche essere semplicemente discreta al fine di separare la vita professionale da quella privata.