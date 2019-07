MAGO GABRIEL, MORTO SALVATORE GULISANO/ Video, esilaranti esperimenti a “Mai dire tv”

È morto il Mago Gabriel, al secolo Salvatore Gulisano. Era diventato famoso negli anni 90 con il personaggio preso bonariamente di mira da Mai dire Tv della trasmissione tv Gialappa’s Band. Quest’ultima riproponeva in ogni puntata gli “esperimenti” di Gabriel, le sue “sedute”. C’era persino un “oroscopo cinese” e un cameo della “telenovela piemontese”, una piccola soap di provincia. Ma i suoi modi di dire strambi divennero tormentoni, come l’intercalare “a sua volta”, da cui anche il titolo di un libro, “A sua volta gli uccelli volano”. Dopo la fine di Mai dire Tv mantenne una certa notorietà partecipando a diverse trasmissioni in giro per l’Italia. «Purtroppo ci ha lasciato un artista a cui eravamo molto affezionati. Una figura fuori dagli schemi tradizionali, ma con un grande cuore! Riposa in pace Gabriello, ti vogliamo dare l’ultimo saluto con il nome affettuoso con cui ti abbiamo sempre chiamato», hanno dichiarato sui social Renato, Alex ed Ezio D’Herin. (agg. di Silvana Palazzo)

IL MAGO GABRIEL È MORTO

E’ morto il Mago Gabriel. Raggiunse un’inattesa popolarità negli anni ’90, quando divenne la vittima preferita del programma “Mai dire tv” della Gialappa’s Band. E’ spirato nella giornata di ieri, lunedì primo luglio, all’età di 79 anni. Il suo vero nome era Salvatore Gulisano, originario di Palermo ma trasferitosi negli anni sessanta in Piemonte, precisamente a Torino, dove ha vissuto a lungo in via Mughetti 25 alle Vallette. Il Mago Gabriel conduceva un programma sulla tv privata Rete 3 Manila, dal titolo “Gabriel e le mira-bolanti meraviglie”, e si definiva un operatore esoterico, show che ovviamente era stato preso di mira dalla Gialappa’s, e che proprio per questo divenne arcinoto. Il Mago Gabriel era famoso in particolare per il suo modo di parlare, per le sue storpiature grammaticali, come ad esempio quelle ricordate dal quotidiano La Stampa, leggasi «le palpedre delle dita» o «stupentemente», ma anche per le sue espressioni facciali e sui poteri esoterici a dir poco improbabili. In fondo un video celebrativo con il best off del mitico Mago Gabriel

DIVENNE FAMOSO GRAZIE ALLA GIALAPPA’S BAND

Per ben due anni ospite fisso della trasmissione Buona Domenica, condotta da Maurizio Costanzo, ha partecipato anche ad alcune edizioni del festival di “Sanscemo”, il cui nome è già tutto un programma, e fino agli anni 2000 ha preso parte a diverse trasmissioni di casa Mediaset, a conferma di quanto fosse ormai forte il sodalizio fra le due realtà. Nel 2012 il Mago Gabriel salì anche alla ribalta delle cronache per una vicenda riguardante una truffa ai danni di ATC, nel comune di La Cassa, in provincia di Torino: nonostante risultasse essere titolare di un contratto d’affitto per un alloggio popolare, ci viveva una donna di origini domenicane con due figlie, in poche parole, aveva subaffittato il suo appartamento. Accuse che Gabriel rimandò sempre al mittente e anche l’anno scorso, durante un’ospitata presso la trasmissione “Dalla vostra parte” di Rete 4, spiegò: «Non ho mai rubato, ho sempre lavorato onestamente». Di seguito il video col best off del Mago Gabriel.

