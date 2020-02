Mahmood con ‘Rapide’ ad Amici/ “Dopo Sanremo e l’Eurovision è cambiato tutto”

Mahmood ospite di Amici di Maria De Filippi nella puntata di sabato 8 febbraio 2020 per presentare il nuovissimo singolo “Rapide”. Prosegue alla grande la carriera musicale del vincitore di Sanremo 2019 che lo scorso anno ha trionfato con “Soldi” sfiorando anche la vittoria all’Eurovision Song Contest. Un 2019 da incorniciare per Mahmood che dopo la vittoria a Sanremo ha pubblicato il disco “Gioventù bruciata”, ha partecipato all’Eurovision Song Contest 2019 e trionfato agli MTV Europe Music Awards nella categoria Best Italian Act. Ma non finisce qui, visto che in questi mesi il cantante ha pubblicato una serie di singoli di successi tra cui una menzione particolare merita “Barrio” con cui ha conquistato le classifiche estive e ancora oggi è tra i brani più trasmessi dalle radio. “Quest’ultimo periodo l’ho vissuto un po’ come un treno, è sicuramente uno degli anni belli della mia vita – racconta l’artista a Mashable Italia – Sicuramente dopo Sanremo e l’Eurovision è cambiato tutto. Una cosa che cerco di fare è mantenere le mie abitudini, anche i rapporti con gli amici, la mia famiglia”.

Mahmood: Rapide e un nuovo album in arrivo

Il 2020 è cominciato nel migliore dei modi per Mahmood che lo scorso 16 gennaio ha pubblicato “Rapide“, una potentissima ballad in pieno stile “Mahmood” che ha conquistato le radio e le classifiche di vendita. Un brano che si allontana leggermente dai precedenti, ma che rappresenta a pieno l’anima dell’artista che dal prossimo 14 aprile sarà impegnato in un lunghissimo tour in partenza da Milano che lo porterà poi in giro per l’Europa con un gran finale previsto a maggio a Zurigo. Intanto il cantante è presente, seppur solo come autore, anche al Festival di Sanremo 2020 dove ha scritto il brano “Andromeda” cantato da Elodie. Una collaborazione che si preannuncia vincente, visto che la canzone è tra le più quotate per la vittoria finale e che rende molto orgogliosa la ex voce di Amici di Maria De Filippi che a Unione Sarda ha dichiarato: “sono legatissima a questo brano, me ne sono innamorata fin dal primo momento. Non credo di esagerare se dico che è la canzone della mia vita. Mahmood e Dardust, che sono due miei amici intimi, sono riusciti a raccontare la donna che sono”.

