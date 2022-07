Mahmood demolisce Rhove, cosa è successo?/ “Se la gente non se move…”

Mahmood attacca Rhove, cosa è successo? “Vedo in giro gente…”

Mahmood contro Rhove. Pochi giorni fa a Ferrara, il cantante Rhove ha interrotto il concerto e ha abbandonato il palco per protesta nei confronti del pubblico che non ballava. Rhove aveva appena terminato la sua ultima esibizione quando si è sfogato con il pubblico: “Mi sono fermato perché un quarto di voi era fermo a fine concerto e non esiste che all’ultima canzone stiate fermi. Non esiste ragazzi! Il concerto è finito adesso e non avete ancora saltato un ca**o”. L’interruzione non è per niente piaciuta ai suoi fan ma anche ad altri artisti che si sono scagliati contro di lui. Oltre a Salmo e ai Pinguini Tattici Nucleari, anche Mahmood ha preso una posizione e durante il suo ultimo concerto ha lanciato una frecciata all’artista.

Rivolgendosi al suo pubblico ha detto: “Ultimamente vedo in giro di gente che si lamenta di pubblici smorti, ma quello che dico è: se la gente non se move è colpa di chi sta sul palco, no? Voi raga questa sera siete stati pazzeschi”. Mahmood ha giustamente fatto notare come in un concerto il pubblico venga spesso trascinato dall’artista che è sul palco. Se Rhove si è lamentato, la colpa non era del pubblico accorso al suo concerto ma della sua incapacità di saper tenere il palco.

Prosegue il battibecco social tra Rhove e i Pinguini Tattici Nucleari. Dopo che Rhove ad un concerto aveva insultato il suo pubblico, molti artisti hanno deciso di prendere una posizione. Su Instagram i Pinguini Tattici Nucleari hanno scritto: “Mi è capitato in questi giorni di vedere video aberranti di cantanti che sul palco insultano il proprio pubblico perché non canta o non salta. Chi glielo spiega che farli cantare e saltare è compito loro? È come se un cuoco insultasse i clienti perché lasciano avanzi nel piatto o non mangiano. Quando si parla di gavetta si parla anche di questo. Le serate con davanti cinquanta persone disinteressate che ti devi conquistare da solo”.

La risposta di Rhove non si è fatta attendere. L’artista ha replicato duramente sottolineando il fatto che da anni i Pinguinini Tattici Nucleari erano spariti: “Di voi nemmeno parlo perché non ce n’è bisogno. Fatela una hit se è così facile. Siete le classiche persone che se venite in zona vi prendono per il culo. Solo in televisione potete andare, ah tra l’altro appena è uscita la notizia di voi che mi sfottevate avete fatto uscire il merch su Instagram. hahaha! Non parlavano di voi da anni (se qualcuno ha parlato di voi). Detto ciò, chiudo qui la storia perché è diventata surreale. Ho fatto 80 live e per un djset si è scatenato un casino”.











