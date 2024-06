Mahmood: “Dopo l’incendio della mia prima casa sono andato in psicoterapia”/ “Mi sono sbloccato…”

Mahmood è sulla cresta dell’onda ormai da anni; una hit dietro l’altra – di recente ha lanciato il nuovo singolo Ra Ta Ta – lo portano ad essere tra gli artisti più ascoltati e richiesti del panorama italiano e, come prevedibile, ne consegue un flusso di curiosità costante da parte degli appassionati in riferimento alla sua vita privata. Ospite a Verissimo lo scorso febbraio, il cantante si era appunto lasciato andare – senza però entrare nel dettaglio – anche sulle sfumature della sua attualità sentimentale.

“Fidanzato? Sono molto felice in questo periodo, è che ovviamente da gennaio non c’è stato tanto tempo per l’amore…”. Introduceva così il tema sentimentale Mahmood, incalzato da Silvia Toffanin a Verissimo. L’attenzione è stata però principalmente rivolta ad un evento nefasto che per diverso tempo ha influito sulla stabilità emotiva del cantante: l’incendio della sua prima casa a Milano.

Mahmood, la ‘rinascita’ introspettiva dopo l’incendio della casa: “Le cose che avevo dentro di me…”

Come anticipato, sempre nello studio di Silvia Toffanin, Mahmood ha ripercorso un evento piuttosto triste e traumatico vissuto anni fa. Il cantante si era stabilito da poco a Milano quando improvvisamente, a causa di un incidente, la sua abitazione e buona parte della struttura abitativa presero fuoco. “Era la mia prima casa in affitto, la prima indipendenza e poi… Sono dovuto tornare a casa di mia madre”.

Furono giorni difficili per Mahmood dopo l’incidente che causò l’incendio della sua prima casa. “Ero con due amici e la mia amica se n’è accorta guardando l’ombra del palazzo”, un trauma non da poco per il cantante che scelse di avviare un percorso di psicoterapia: “Ci sono andato e ne parlo tanto nel disco; devo dire che mi ha aiutato proprio a sbloccare delle cose che avevo dentro di me…”.

