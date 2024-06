Mahmood, testo e significato Ra Ta Ta/ Così il rapper racconta come si cresce in fretta per la strada

Riecco Mahmood, questa volta con una nuova canzone dal titolo Ra Ta Ta che si appresta ad invadere le radio da qui alle prossime settimane. Il cantante ritorna in scena con un brano che comunque non è pensato per stravincere in radio, ma vuole soprattutto lasciare qualche spunto di riflessione con un testo ed un significato profondo. Ra Ta Ta, tuttavia, sembra un po’ ripararci al successone di Tuta Gold, brano in cui il ragazzo racconta la sua gioventù trascorsa in strada.

Ahmed Mahmoud: chi è il padre di Mahmood/ Vive a Milano e gestisce un bar: il rapporto con il figlio

Nella nuova canzone il protagonista è alle prese con gli inseguimenti della polizia e con i pericoli della strada. “Ma si può crescere in fretta se vivi crescendo per strada, mai visto i tropici, solo condomini senza camicia ma con la katana”, canta Mahmood nel testo, che tra le altre cose rievoca la gang del quartiere “Con quelli come me, la faccia mulatta, bocca mitraglia”.

Anna Frau, chi è la mamma di Mahmood/ Lui confessa: "Le devo tutto, grazie a lei non mi è mancato papà"

Mahmood esce con Ra Ta Ta, il testo e il significato del brano ci raccontano una storia di aggregazione: c’è anche il video

Della canzone di Mahmood c’è anche il video, diretto dal regista Attilio Cusani che riprende il gusto estetico e artistico del cantante. Nella nota stampa diffusa dall’entourage del cantante apprendiamo ulteriori dettagli sul testo e significato del video, “girato in una calda estate tunisina” e che “ha come protagonisti ragazzi e ragazze di tutte le età che alternano le loro giornate fra momenti di noia e scene di aggregazione”.

Mahmood: chi è il fidanzato?/ Lui non si sbilancia: "Sono molto felice, ma non c'è tempo per l'amore"

Tra viaggi in moto ed incontri serali, mentre il tramonto picchia sulla città, la gang sogna un nuovo orizzonte. Insomma il brano Ra Ta Ta di Mahmood ha un significato tutto da assaporare, così come il testo che ci racconta una nuova storia dalle mille sfumature.











© RIPRODUZIONE RISERVATA