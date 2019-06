Mahmood/ Dopo Soldi la collaborazione per il singolo estivo Calipso (Radio Italia Live)

Mahmood prenderà parte al Radio Italia Live Palermo oggi, 29 giugno. Il ragazzo milanese con radici egiziane da parte di padre sta vivendo un momento davvero straordinario nella sua carriera. Buona parte del suo successo è ovviamente dovuta al Festival di Sanremo 2019, nel quale ha sbaragliato la concorrenza con il trascinante brano Soldi. La vera consacrazione è arrivata anche a livello europeo, con il cantautore che si è piazzato al secondo posto all’Eurovision e ha fatto acquisire al suo brano una dimensione internazionale. Non c’è evento musicale in Italia che non richieda la sua presenza, non c’è artista che non voglia la sua collaborazione. Grande successo è stato riscosso anche dal singolo estivo Calipso, che lo ha visto protagonista di un progetto ad ampio raggio insieme a Charlie Charles, Stardust, Sfera Ebbasta e Fabri Fibra.

Mahmood, Radio Italia Live Palermo: una grande capacità di mescolare i generi

Mahmood, ospite a Radio Italia Live Palermo, è riuscito a sfondare nel mondo musicale grazie alla sua capacità di mescolare con sapienza numerosi generi, dando vita ad un sound moderno e innovativo. Il 26enne vuole continuare a stupire il suo affezionato pubblico ed è pronto a prendere parte a diversi eventi. Oltre al Radio Italia Live, nella mattinata di venerdì 28 giugno sarà protagonista di un live in piazzale della Libertà a Senigallia (AN) per il prestigioso CaterRaduno, collegato alla trasmissione di Rai Radio 2 Caterpillar. Il prossimo 5 luglio, invece, Alessandro farà parte del variegato cast della Notte Rosa, che si terrà al Beky Bay di Bellaria Igea Marina (RN). Il ragazzo ha concluso il suo tour nelle principali città italiane e sta continuando a promuovere il suo primo album in studio, intitolato Gioventù bruciata e capace di catturare l’attenzione di un pubblico trasversale.

Soldi continua a fare risultati

Nonostante siano passati diversi mesi dal lancio del brano, Soldi continua a trascinare tanta gente verso momenti di puro divertimento. Nel corso del Party Like a Deejay di Milano dello scorso 22 giugno, Mahmood si è di nuovo esibito nel suo brano più famoso e tutto il pubblico ha battuto le mani. Un’altra dimostrazione di quanto il giovane milanese sia riuscito ad entrare nei cuori dei suoi fan. In una recente intervista rilasciata al sito Dire Giovani, l’artista ha dichiarato di non avere ancora realizzato ciò che ha fatto in occasione dell’Eurovision Song Contest. Tuttavia, si è detto felice per l’incremento del suo volume di lavoro, con la felicità di cimentarsi al meglio nella disciplina per la quale ha sempre lottato con vigore.

