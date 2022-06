Mahmood e Blanco hanno litigato?/ La smentita in una chat privata: “Lite? Non lo sapevo”

Mahmood e Blanco, niente lite tra i due cantanti: la smentita

Mahmood e Blanco hanno litigato? È questa l’indiscrezione che circola ormai da qualche giorno e secondo la quale i due si sarebbero ignorati dietro le quinte di Radio Zeta Future Hits, evento al quale i due cantanti hanno preso parte qualche giorno fa. Solo una volta saliti sul palco per esibirsi nella loro ‘Brividi’ si sarebbero scambiati un sorrisi che sarebbe apparso di circostanza, poi niente altro. Una notizia che però i due hanno appena smentito su Instagram.

Mahmood, in una storia su Instagram, ha postato lo scambio di messaggi che c’è stato con Blanco proprio in merito alle voci di una loro lite. “Abbiamo litigato? Non lo sapevo“, scrive ironicamente Blanco a Mahmood che gli aveva inviato gli articoli in questione; poi i due si insultano ironicamente, proprio a smentire una presunta crisi.

Mahmood e Blanco: le voci della rottura

Niente lite dunque tra Mahmood e Blanco come si è invece detto qualche giorno fa. Il Messaggero aveva riportato la notizia secondo cui dietro le quinte di Radio Zeta Future Hits “I due vincitori di Sanremo – sesti all’Eurovision – sono arrivati nel backstage a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro ma senza incrociarsi. O forse senza volersi incrociare.” Poi, una volta finita l’esibizione, si sarebbero divisi senza neppure salutarsi.

Lo scambio divertente di messaggi tra i due giovani artisti mette però un punto a queste indiscrezioni, smentendole del tutto. La coppia Mahmood e Blanco non è a rischio e, anzi, li rivedremo presto sul palco esibirsi fianco a fianco nel loro grande successo “Brividi”, brano vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo.

Mahmood e Blanco smentiscono su Instagram gli articoli che parlavano di una presunta crisi tra i due. pic.twitter.com/RJBMRhhS78 — Trash Italiano (@trash_italiano) June 16, 2022













