Mahmood e Gabriele Esposito stanno insieme?/ Foto, abbracci e baci a Milano

Mahmmood e Gabriele Esposito, diventato famoso dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, stanno insieme? A scatenare il gossip sulla vita privata del cantante e del ballerino è il settimanale Chi che pubblica le foto di una serata insieme che i due hanno trascorso a Milano, pare a casa dek vincitore del Festival di Sanremo 2019. Stando a quello che scrive il magazine diretto da Alfonso Signorini, Mahmood e Gabriele Esposito si frequenterebbero da una decina di giorni e trascorrerebbero molto tempo insieme, a casa del cantante, nonostante i due vivano in case diverse. Domenica scorsa, infatti, dopo essere stato a Roma per uno stage di danza, Gabriele è tornato in serata a Milano. I paparazzi, come mostrano le foto pubblicate da Chi, hanno così sorpreso i due insieme nei pressi della stazione. Ad attendere il ritorno del ballerino pare ci fosse proprio Mahmood.

Mahmood e Gabriele Esposito insieme a Milano: gesti d’affetto tra i due

Tornato a Milano dopo essere stato a Roma, Gabriele Esposito è stato accolto da Mahmood che lo stava aspettando a bordo della sua auto. Come mostrano le foto, i due si sono scambiati con un abbraccio e quello che sembrerebbe un bacio. I due, poi, sono andati a casa del cantante. Tra i due, dunque, starà nascendo qualcosa? Prima di essere beccati insieme dal settimanale Chi, Mahmood ed Esposito erano stati beccati a pranzo insieme da un lettore del portale Bitchy che ha pubblicato anche le foto. Cosa ci sarà, dunque, tra il cantante e l’ex ballerino di Amici? In un’altra occasione, i due erano apparsi insieme sui social anche durante una cena a cui era presente l’amica in comune Elodie Di Patrizi: sarà stata lei a fare da cupido?

