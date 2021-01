Mahmood e l’aereo a Tommaso Zorzi/ Video Gf Vip: “Caffè fuori?” ma in realtà…

Sorpresa di Mahmood al Grande Fratello Vip per Tommaso Zorzi? È quello che sperano i fan del giovane concorrente del reality dopo quanto accaduto nella Casa più spiata d’Italia. La giornata è stata “sconvolta” dall’arrivo di un messaggio via aereo. “Tommy – non TZ – caffè fuori? #Unknown” è il messaggio comparso sui cieli di Cinecittà. Cosa c’entra tutto questo con Mahmood? È presto detto: Tommaso Zorzi ha cominciato subito a fantasticare sul mittente ed è arrivato a fantasticare sul cantante che già una volta però gli ha dato due di picche. C’è un motivo molto preciso per il quale l’influencer ha pensato proprio all’artista: in passato ha chiesto proprio a lui di uscire. Lo aveva rivelato prima di entrare al GF Vip e pure nella casa. Ospite di Fedez a Muschio Selvaggio, aveva raccontato di aver mandato un messaggio al vincitore di Sanremo, firmandosi Tommi Z con il punto, non riuscendo però ad ottenere una risposta positiva. Tra l’altro Mahmood durante una diretta, sollecitato sulla storia di Tommaso, ha risposto: “Tommaso chi? Paradiso?”. A conferma che Tommaso Zorzi non aveva colpito nel segno.

TOMMASO ZORZI NOMINA MAHMOOD E SUI SOCIAL…

La storia dell’aereo sopra la Casa del Grande Fratello Vip con il messaggio per Tommaso Zorzi e il fatto che l’influencer abbia pensato subito a Mahmood hanno reso subito virale il cantante sui social, in particolare su Twitter, dove è entrato in tendenza. “Ma vi pare uno che manda l’aereo criptico al GF, io ancora ferma alla sua diretta in cui gli chiedevano di Tommaso e non sapeva chi fosse”, ha osservato un utente. “Tommy lo sa che Mahmood è fidanzato? Perché se continua così si ritrova il tipo in glassroom lunedì”, fa notare un altro. Ma c’è anche chi “sponsorizza” Tommaso Zorzi: “Mahmood però un pensierino se fossi in te ce lo farei”. Quell’aereo è bastato comunque a ringalluzzire il giovane concorrente: “Per me Tommaso può parlare di questa storia fino al 26 febbraio e beccarsi querele, diffide e e denunce da parte di Mahmood non mi interessa niente va bene tutto pur di vederlo così gasato”. Peraltro, Stefania Orlando gli ha offerto come sempre il suo supporto, scatenando ulteriormente i fan sui social.

Tommaso è convinto che Mahmood gli abbia mandato un aereo firmandosi unknown e lo dice a Stefania #GFVIP pic.twitter.com/5FAGm3vQse — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 16, 2021





