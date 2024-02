Mahmood, look e vestito seconda serata Sanremo 2024/ Monospalla e bicipiti in vista, sui social: “Dio greco”

Mahmood icona di stile al Festival di Sanremo 2024. Il cantautore si è superato con un top monospalla e i pantaloni a vita alta, un outfit indossato divinamente e che sta facendo parlare sui social. La maglia con manica cadente ha un effetto “vedo non vedo”, un ton Sur abbinato a pantaloni sartoriali.

In risalto i bicipiti di Mahmood, che mette in mostra la sua sensualità, ma senza esasperarla, merito anche del suo portamento. Niente “Tuta gold“, come recita il titolo della canzone che ha portato al Festival di Sanremo 2024, ma anche niente gilet da pescatore, come quello con cui ha debuttato in questa edizione della kermesse canora.

LOOK MAHMOOD INCANTA E SUI SOCIAL: “UN DIO GRECO”

Una prima svolta per quanto riguarda il look per Mahmood rispetto alla prima serata del Festival di Sanremo 2024 che è stata particolarmente gradita sui social, ma è anche molto discussa. La blusa monospalla in trasparenza mette in risalto il suo fisico scolpito, mentre il pantalone da smoking con fascia sottolinea il punto vita dell’artista. C’è chi lo paragona a “un dio greco”, chi lo “accusa” di sfidare il limite della legalità stasera.

Repubblica si spinge oltre, rievocando gli artisti di danza, spiegando che con quel look da ballerino sembra dover scappare da un momento all’altro per le prove di uno spettacolo. E poi c’è chi si lancia in un tweet autoironico: “La spallina di mahmood mi sta facendo sentire come uno di quegli uomini vittoriani che impazziscono alla vista di mezza caviglia”.

