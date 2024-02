Mahmood, testo di “Tuta Gold” frainteso: web in tilt/ Il commento ironico su “i cileni ripieni di zucchero”

Mahmood e i fraintendimenti del testo di Tuta Gold: l’ironia sul web

Dopo il Festival di Sanremo 2024 è scoppiato un vero e proprio caso, che sta alimentando ironia e dibattiti sui social, sulla canzone Tuta Gold. Il brano con cui Mahmood si è classificato in sesta posizione sta diventando un vero e proprio tormentone, in cima alle classifiche di vendita nonché uno dei più passati in radio. Il pezzo spopola anche per la coreografia che accompagna il ritornello, pochi semplici passi che, attraverso video e tutorial virali sul web, sta facendo impazzire davvero tutti.

Mahmood insegna la coreografia di Tuta Gold alla giornalista del Tg1/ Intervista con sorpresa: il video

Ma il caso che coinvolge Mahmood riguarda, in particolare, il testo di Tuta Gold. Molti, infatti, sono incappati in alcuni fraintendimenti delle parole pronunciate dal cantante nella canzone. Tra questi la parte che recita “i gilet neri pieni di zuccheri”, e che è stata da molti erroneamente intesa come “i cileni ripieni di zucchero“. Il misunderstanding sta letteralmente spopolando sui social. In molti, dopo essersi resi conto dell’errore e aver scoperto che quello che cantavano era in realtà sbagliato, hanno commentato il fatto con ironia.

Mahmood: “Ho modificato ‘Tuta Gold’ la notte dell’annuncio per Sanremo 2024”/ “L’amore? Sono felice…”

Mahmood commenta ironico il caso: “È uscita una nuova marca di biscotti“

Il caso è arrivato anche alle orecchie di Mahmood. Ieri il cantante è stato ospite di RTL 102.5 e, durante l’intervista in radio, ha commentato con ironia: “Stamattina ho pure scoperto che è uscita una nuova marca di biscotti, i cileni ripieni di zucchero. Allora, praticamente io nel ritornello dico ‘i gilet neri pieni di zucchero’. Di base un botto di gente ha capito ‘cileni ripieni’, quindi oggi qualcuno mi ha taggato in un pacco di biscotti con scritto “i cileni ripieni di zucchero“.

Mahmood è fidanzato?/ I rumor su Noah Oliveira e la foto di San Valentino

Per poi aggiungere, in riferimento al titolo della canzone, l’ipotetico e ironico claim di una nuova campagna pubblicitaria per sponsorizzare questa nuova marca di biscotti: “Per una mattina Gold fai colazione con i cileni ripieni di zucchero“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RTL 102.5 (@rtl1025)













© RIPRODUZIONE RISERVATA