Maicol Bei: chi è il tentatore di Temptation Island 2024/ Figlio di Anna Tedesco, ex dama di Uomini e Donne

Chi è Maicol Bei, tentatore di Temptation island 2024

Nel villaggio di Temptation Island 2024 in onda da giovedì 27 giugno 2024, le fidanzate conviveranno con tredici tentatori il cui nome è stato già svelato portando a galla alcuni retroscena. Oltre alla presenza di Carlo Marini, ex corteggiatore di Uomini e Donne dove ha provato a conquistare Manuela Carriero prima di capire di non provare nulla per lei, spicca anche quella di Maicol Bei. Il nome del tentatore, in realtà, non è noto al grande pubblico ma a svelare la sua identità e il suo legame indiretto con Uomini e Donne è stato Lorenzo Pugnaloni, esperto del programma dell’amore di Maria De Filippi.

Temptation Island 2024: quanto dura, orario, puntate e come vederlo/ Dalla diretta streaming alle repliche

Come ha svelato Lorenzo Pugnaloni tra le storie di Instagram, Maicol Bei è il figlio di Anna Tedesco, ex dama del trono over che è stata spesso al centro delle discussioni per il suo rapporto di amicizia con Giorgio Manetti. Maicol ha 28 anni, lavora come operaio metalmeccanico ed è molto legato alla madre. Ama la fotografia, i viaggi, gli animali al punto che vive con due gatti e lo sport.

Anna Tedesco: chi è la mamma di Maicol Bei, tentatore di Temptation Island 2024/ Ex Uomini e Donne e amica...

Maicol Bei e il rapporto con mamma Anna Tedesco

Anna Tedesco, ex dama del trono over di Uomini e Donne e il figlio Maicol Bei sono legatissimi come ha confermato il tentatore di Temptation Island 2024 e come rivelò ai tempi della sua partecipazione a Uomini e Donne la stessa Anna raccontando che l’idea di farla partecipare al trono over nella speranza di farle trovare l’amore era stata proprio del figlio.

“Non l’ho scelto io ma mio figlio di 26 anni. Mi vedeva sempre a casa, sempre sola, mi diceva mamma: ‘Trovati un uomo’ e così decise di scrivere alla redazione ma io ero ignara di tutto. Mi arrivavano queste mail dove mi parlavano di provini e io le cestinavo. Poi una sera, parlandone con mio figlio mi disse: ‘Volevi conoscere Maria De Filippi…’ e lì ho capito che era opera sua”, raccontò in una vecchia intervista rilasciata a Today.

Temptation Island 2024, prima puntata/ Diretta: le coppie concorrenti, tentatori e tentatrici

© RIPRODUZIONE RISERVATA