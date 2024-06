Tentatori Temptation Island 2024: chi sono?/ Spunta l’ex Uomini e Donne Carlo Marini

Chi sono i tentatori di Temptation Island 2024

Giovedì 27 giugno, in prima serata su canale 5, andrà in onda la prima puntata di Temptation Island 2024 durante la quale Filippo Bisciglia presenterà non solo le coppie, ma anche i tentatori i cui nomi sono stati ufficialmente svelati. Si tratta di 13 ragazzi single, tutti giovani e aitanti che proveranno a mettere alla prova le fidanzate con cui conviveranno nel villaggio per capire se le loro relazioni continueranno o meno. Tra tutti i tentatori che proveranno a mettersi in mostra spunta anche la presenza di un ex corteggiatore di Uomini e Donne che, dopo aver provato a trovare l’amore nel dating show di canale 5, ha deciso di rimettersi in gioco partecipando a Temptation island come single.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne presente tra i tentatori è Carlo Marini che, nell’ultima stagione del programma di Maria De Filippi, ha corteggiato Manuela Carriero che ha poi abbandonato il trono di Uomini e Donne dopo la scelta dei suoi corteggiatori di andare via non provando interesse nei suoi confronti.

I nomi di tutti i tentatori di Temptation Island 2024

Tra i tentatori di Temptation Island 2024 spunta il 31enne Filippo, laureato in scienze motorie e in economia aziendale che lavora nell’azienda di famiglia e i 32enni Simone e Andrea: il primo è un calciatore professionista di serie B e serie C mentre il secondo ha un figlio di 7 anni e vive a Madrid dove ha un cocktail bar. Tra i tentatori c’è anche il 33enne Luigi, medico specializzando in igiene e medicina preventiva mentre il 26enne senese Giovanni lavora in un’azienda farmaceutica.

Il 24enne Jakoba lvora con il papà nella sua ditta edile mentre il 28enne Carlo è un imprenditore che gestisce diverse case vacanza. Gli ultimi tentatori di Temptation Island 2024 sono l’imprenditore 34enne Federico, l’operario 28enne Maicol, l’insegnante di calcio Fabio, il 23enne personal trainer Fede, l’ingegnere Roberto e il 28enne Andy che gestisce un magazzino logistico.

