Màkari/ Anticipazioni puntata oggi 22 marzo: chi ha ucciso il cugino di Saverio?

Màkari, anticipazioni penultima puntata oggi, 22 marzo

Penultimo appuntamento con Màkari, la fiction con Claudio Gioè che proprio oggi, 22 marzo, andrà in onda su Rai1 segnando un altro tassello verso il gran finale. Il nostro amato Saverio tornerà ad occuparsi del suo romanzo ma anche di quelli che sono i casi della puntata, fino a dove si spingerà questa volta il giornalista tornato in Sicilia dopo una brutta delusione e una serie di problemi a lavoro? Nell’episodio dal titolo ‘È solo un gioco’ il caso toccherà molto da vicino il protagonista proprio perché a morire sarà suo cugino. Una ex promessa del pallone, Franco Rizzo, è morto in quello che sembra essere un tragico incidente d’auto ma le cose non sono come sembrano e toccherà proprio a Saverio Lamanna mettere insieme i pezzi che lo porteranno alla verità, ma quale?

9-1-1 Lone Star/ Anticipazioni episodio oggi, 21 marzo: Owen salva la carriera e...

Chi ha ucciso il cugino di Saverio in Màkari?

Nella nuova puntata di Màkari, il nostro scrittore fa il conto con il fatto che suo padre continua ad insistere per averlo al funerale e al fianco della famiglia ma lui continua ad essere un po’ lontano da tutto e tutti anche perché non ricorda questo fantomatico cugino. La penultima puntata si prospetta emozionante per lui perché dopo tanto correre lontano dalla vita che aveva in Sicilia e dai suoi affetti, Saverio dovrà fare i conti con emozioni che aveva ben seppellito. E’ lui che obbedisce al genitore ma con la paura di dover fare i conti con i sentimenti rimossi, tecnica che ha messo in atto quando la madre è morta. Sarà lui a rendersi presto conto che la morte del cugino non è stata per via di un incidente ma di un omicidio, un singolare delitto che lo catturerà e sarà proprio arrivando all’assassino che Saverio ritroverà il ricordo commovente del cugino a cui da bambino era molto legato.

9-1-1 3/ Anticipazioni episodio oggi, 21 marzo: Eddie nei guai?

Suleima pronta a partire per Milano?

A complicare le cose per lui e per la sua ritrovata pace a Màkari è la sua nuova fidanzata, Suleima. La giovane è in Sicilia solo per l’estate e presto dovrebbe tornare a casa ma adesso ad accelerare le cose ci ha pensato un colloquio di lavoro a Milano. Se le cose andranno bene tornerà a casa ancora prima del previsto. Come reagirà Saverio davanti a tutte queste emozioni? La morte del cugino, rivedere suo padre, Suleima pronta ad andare via, tutto questo potrebbe far sciogliere il nostro giornalista che ad un passo dal finale potrebbe cambiare volto.

LEGGI ANCHE:

NEW AMSTERDAM/ La serie tv "rivalutata" dalla pandemia

© RIPRODUZIONE RISERVATA