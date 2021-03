Màkari, dove si trova la location della fiction? / Sicilia protagonista con un borgo di 450 abitanti…

Màkari, qual’è la location della fiction Rai 1?

Lunedì 15 marzo, in prima serata su Raiuno, debutta la nuova fiction dal titolo “Màkari” intepretata da Claudio Gioè tratta dalle opere di Gaetano Savatteri (Sellerio Editore), per la regia di Michele Soavi e la sceneggiatura di Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Leonardo Marini e Attilio Caselli. Dopo il grande successo ottenuto dall’ultimo episodio de Il commissario Montalbano che ha incollato davanti ai teleschermi oltre 9 milioni di spettatori e il 38%, Raiuno punta ancora sulla Sicilia. La fiction è ambientata proprio nella splendida Sicilia. In particolare, il nome “Màkari” prende spunto da Macari, un golfo in provincia di Trapani di 45 abitanti dove il protagonista che interpreta il giornalista Saverio Lamanna che torna nella propria terra dove essere rimasto senza lavoro, torna nella terra d’ordine. Màkari mette così in risalto le bellezze della Sicilia contemporanea, mettendo in luce l’arte, la natura e il mare che rappresentano alcuni dei punti do forza dell’isola.

Màkari, la nuova fiction di Raiuno girata tra San Vito Lo Capo, Trapani e Palermo

La fiction Màkari è girata tutta tra San Vito Lo Capo, la Riserva Naturale Orientata de Lo Zingaro a Scopello, Trapani e Palermo. Alcune scene, inoltre, come fa sapere ElleDecor.com sono state girate a Castellammare del Golfo, famoso per i faraglioni di Scopello e la baia di Guidaloca. La fiction di Raiuno punta così a conquistare il pubblico di Raiuno non solo con la trama, ma anche con le indiscutibili bellezze naturali della Sicilia. Il mare, la natura, le bellezze artistiche rendono ancora più suggestiva e affascinante le fiction che debutta questa sera su Raiuno e che farà compagnia al pubblico di Raiuno per quattro settimane. “Sono rimasto fulminato dal mal di Sicilia. Una terra quasi invadente all’inizio, ma che impari ad apprezzare. C’è un’aria di benessere, forse dato dal mare”, ha raccontato il regista Michele Soavi in conferenza stampa.

