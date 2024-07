Malattia cardiache e vacanze: “occhio alla temperatura”/ “Gli sbalzi ci mandano in crisi. Cibo? Di stagione”

A Uno Mattina Estate si parla delle malattie cardiache, delle vacanze estive e dell’alimentazione più corretta in questo periodo dell’anno e in studio di vi erano il professor Gianfranco Parati della Bicocca di Milano, e il dottore Enzo Di Flaviano medico e primario di riabilitazione nutrizionale. Le prime parole sono state del professor Parati che ha spiegato l’importanza della prevenzione: “Le malattie cardiache, quelle croniche cardiovascolari, sono la prima causa di morte nel mondo, un terzo di popolazione ne soffre. Sono aumentate le diagnosi perchè siamo più bravi a individuarle e poi abbiamo un invecchiamento generale della popolazione e queste due insieme hanno messo un po’ in crisi i sistemi sanitari”.

“Nascono da degenerazione di tessuti – ha proseguito il prof parlando delle malattie cardiache – assieme all’azione di tanti fattori di rischio che agiscono negli anni portandoci un problema serio, la prevenzione è la cosa migliore, il medico bravo è quello che cura le malattie prima che arrivino”. Ma che età iniziare a controllarsi? “Fin da giovani, anche a scuola, mangiare bene, fare attività fisica e poi riconoscere i piccoli problemi è la chiave”.

MALATTIE CARDIACHE E VACANZE ESTIVE: “OCCHIO AL CAMBIO DI TEMPERATURA”

Sul cambio di temperatura: “E’ uno stimolo per il nostro organismo che lo mette un po’ in crisi, e chi assume i farmaci è importante una calibrazione, è bene quindi parlarne per evitare guai”. Ma in vacanza meglio mare o montagna per evitare malattie cardiache? “Qualsiasi ambiente con aria pulita va sempre bene, dipende comunque dalla singola persona, al mare fa più caldo quindi non bisogna mettersi sotto al sole, idratarsi molto, stare attenti a parametri come la pressione, e in caso di terapie studiare una modulazione con il medico, evitando il fai da te”.

E’ quindi intervenuto il professor Di Flaviano che si è soffermato invece sull’alimentazione durante l’estate più adatta per evitare le malattie cardiache ma in generale qualsiasi problema di salute: “Bene idratarsi bevendo ma anche attraverso le verdure di stagione, un prodotto di maggiore qualità, più fresco e meno trattato, quindi le verdure a foglia verdure, ma anche i pomodori, sono ricchissimi di sali minerali e anti ossidanti che sono delle sostanze che riescono a contrastare la produzione dei radicali liberi che sono aggressivi per i nostri tessuti e queste verdure ce ne forniscono in quantità fondamentali”.

MALATTIE CARDIACHE E ALIMENTAZIONE, QUALI CIBI È MEGLIO MANGIARE

E ancora: “Anche la frutta di stagione, come fragole, pesche, frutti di bosco, anguria e melone anche perchè cambiando colore garantiamo apporti vitaminici diversi”. Il dottor Di Flaviano ha poi aggiunto sull’alcol: “Ci sono studi che sostengono che una quantità ragionevole di un vino rosso perchè nell’uva nera c’è una sostanza che è un antiossidante molto potente… il consumo costante in quantità ragionevole avrebbe un effetto protettive sulle malattie cardiache e lo stesso fa il caffè in quantità moderate ma anche la caffeina ha un effetto tonico sul cuore, l’importante è non esagerare, due o tre caffè al giorno ci stanno”. C

Chiusura sulla dieta mediterranea: “Noi l’abbiamo inventa è la migliore al mondo, forse abbiamo perso qualcosa ma il nostro stile mediterraneo può essere mantenuto anche nel vivere e la socialità, tutte cose che fanno bene al cuore”.











