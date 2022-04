Malattia Dalila Di Lazzaro: “Soffro di un dolore cronico”/ “Ho speso 750mila euro…”

Malattia Dalila Di Lazzaro: la confessione dell’attrice

Dalila Di Lazzaro è tra gli ospiti dell’ultima puntata settimanale di Oggi è un altro giorno, in onda oggi, venerdì 1° aprile, alle 14 su Raiuno. L’attrice, protagonista indiscussa della fiction italiana, in un’intervista rilasciata ad ottobre 2022 ai microfoni di Eleonora Daniele all’interno della trasmissione “Storie italiane” ha confessato di combattere da anni contro un dolore cronico con cui convive ormai da tempo.

“Ho un dolore cronico” ha raccontato parlando del problema di salute che ha provato a risolvere sottoponendosi a diverse cure che, però, non sono bastate. Cure che sono state molto costose per Dalila Di Lazzaro che, sempre nel salotto di Eleonora Daniele, ha confessato di aver speso cifre importanti nella speranza di risolvere il suo problema di salute e mettere così fine al dolore cronico di cui soffre.

Dalila Di Lazzaro: “Ecco quanto ho speso per curarmi”

Per curarsi, Dalila Di Lazzaro ha speso davvero tanto come ha confessato lei stessa a Storie Italiane. “Ho speso più di 750mila euro per curarmi. Vorrei riconoscessero che il mio problema è grave. Anche se mi vedete così, io non posso muovermi. Durante l’incidente ho battuto la schiena e un pezzo di trapezio mi ha strappato dei tessuti nervosi dalla spina dorsale. Soffro di un dolore cronico neuropatico, non posso muovermi come tutti voi. Posso fare due passi ma sempre con la morfina in tasca“, ha raccontato.

Un dolore cronico che ha costretto l’attrice a smettere di lavorare non riuscendo più a muoversi come prima. Oggi, nel salotto di Serena Bortone, la Di Lazzaro racconterà come si è evoluta la situazione?

