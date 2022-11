Malattia Enrica Bonaccorti: prosopagnosia. Cos’è?/ Cause e sintomi: disturbo che…

Malattia Enrica Bonaccorti e la convivenza con la prosopagnosia

Enrica Bonaccorti è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo. La conduttrice è pronta a raccontarsi a 360 gradi soffermandosi sulla vita privata e sulla malattia con cui convive. Esattamente come Brad Pitt, infatti, la Bonaccorti sorre di un disturbo chiamato prosopagnosia che non le permette di riconoscere i volti delle persone. A parlarne, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa ai microfoni del Corriere della Sera, è stata la stessa conduttrice.

“Ci ho abitato finché sono stata in Rai. Non sono mai stata brava a farmi valere e farmi pagare. Per decenni non ho avuto agente o addetto stampa. Ho sempre lavorato con lo spirito della professoressa che avrei dovuto essere. Mai avuto frequentazioni importanti, non vado nei salotti, anche perché non riconosco le persone: condivido con Brad Pitt la prosopagnosia”, le parole della conduttrice.

Che cos’è la prosopagnosia

La prosopagnosia è un disturbo che non permette alle persone che ne soffrono di riconoscere il viso delle persone e, nei casi più gravi, di distinguere la propria immagine in fotografia o allo specchio. Esistono due forme di prosopagnosia ovvero una congenita e una acquisita. In quest’ultimo caso, la persona perde con il tempo la capacità di riconoscere il volto delle persone. Quando la forma è acquisita, solitamente è conseguenza di un evento traumatico come un ictus o un trauma cranico encefalico.

Come riportato sul portale del gruppo San Donato, nonostante sia un disturbo che i medici studiano da anni, non esistono cure o terapia per alleviare anche solo i sintomi del disturbo. “Online esistono gruppi di supporto e forum per chi soffre di prosopagnosia: Ken Nakayama, psicologo e fondatore del Vision Sciences Laboratory ad Harvard, ad esempio, offre consulenze e sostegno attraverso il suo sito www.faceblind.org”, si legge.

