Malattia Paola Perego, cos’è la nefrectomia parziale a causa di una neoplasia?/ Come sta adesso conduttrice

Paola Perego malattia, cos’è l’intervento di nefrectomia parziale a cui è stata sottoposta per una neoplasia?

Nelle scorse ore ha spiazzato tutti l’annuncio di Paola Perego di essersi sottoposta ad un’operazione chirurgica per un tumore al rene ma cos’è la nefrectomia parziale? Per nefrectomia parziale si intende la rimozione di parte del parenchima renale in quanto affetto da patologie conservandone viceversa la parte intatta. La parenchina renale, a sua volta, è il tessuto funzionale renale. Si differenzia dalla nefrectomia totale perché, appunto come suggerisce il termine stesso, non viene asportato tutto il rene ma solo una parte di esso.

La patologie che affliggono il rene e che conducono alla sua rimozione possono essere sia benigne sia, come avviene nella maggior parte dei casi, maligne. Infatti anche nel caso di Paola Perego l’operazione di nefrectomia parziale si è resa necessaria a causa di una neoplasia, cioè un tumore al rene. L’operazione ha lo scopo di rimuovere il tessuto di parenchina affetto da lesioni o patologie e preservare quello sano.

Malattia Paola Perego, segni e sintomi della neoplasia al rene: come sta dopo l’operazione

I sintomi di una neoplasia al rene, malattia di Paola Perego che rende obbligatoria l’intervento di nefrectomia parziale sono ematuria, dolore lombare, febbre, gonfiore alterazioni ematochimiche, anamnesi e altri che che ne suscitano il sospetto. Spesso però si arriva alla diagnosi in maniera accidentale, sottoponendosi ad esami ed ecografie per altri motivi. E questo, forse, molti ipotizzano possa essere il caso della conduttrice di Citofonare Rai 2 che in queste ultime settimane si è sottoposta a vari controlli dopo i ben tre infortuni avuti a Ballando con le stelle 2023.

Come sta adesso Paola Perego adesso dopo l’operazione non è chiaro. La conduttrice sui social si è limitata ad annunciare il suo problema di salute con un post su Instagram dove ha rivelato di essersi sottoposta ad un intervento di nefrectomia parziale al rene per un tumore. Ha inquadrato solo l’ospedale e non se stessa e molti siti e giornali tra cui Fanpage.it ipotizzano che sia ancora ricoverata e che la sua convalescenza duri giorni. Ha stupito tutti, invece, la professionalità di Paola Perego che poco prima dell’intervento ha condotto il suo programma Citofonare Rai 2 con Simona Ventura.

