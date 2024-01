Paola Perego operata per tumore al rene, l’annuncio choc/ “Sottoposta a nefrectomia parziale per neoplasia”

Paola Perego ricoverata in ospedale per un tumore: “Operazione per una nefrectomia parziale”

Ieri sera ha scioccato tutti l’annuncio di Paola Perego, operata per una nefrectomia parziale a causa di un tumore al rene. A rivelarlo è stata la stessa conduttrice di Citofonare Rai 2 con un post su Instagram. “Ringrazio il professor Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia” ha rivelato la Perego, postando la foto dell’ospedale e lasciando intendere che molto probabilmente è ancora ricoverata.

Paola Perego si è sottoposta all’asportazione di parte di un rene a causa di una tumore, lo ha rivelato la conduttrice ed ex concorrente di Ballando con le stelle con un post sui social in cui ha voluto ringraziare il professore che l’ha operata e tutta la sua equipe. In queste ore tantissimi colleghi hanno voluto mostrarle vicinanza e sostegno. L’amica Simona Ventura, Antonella Clerici, Serena Bortone, Alberto Matano che hanno commentato tutti con un cuore rosso in segno d’affetto, cosi come Mara Venier mentre Barbara D’Urso le ha scritto: “Dai dai dai dai…ce la fai…ce la fai”

Paola Perego operata per una nefrectomia parziale: “Fare prevenzione può salvare la vita”

La notizia di Paola Perego sottoposta a un’operazione chirurgica per rimuovere un tumore al rene ha lasciato sotto choc tutti. Solo ieri, infatti, la conduttrice milanese insieme a Simona Ventura era al timone di Citofonare Rai 2. Non ha fornito dettagli su come ha scoperto di avere un tumore e su altro. Sembrerebbe che sia ancora ricoverata ma non c’è certezza. Certo è invece che Paola Perego ha voluto lanciare un importante messaggio invitando tutti a fare prevenzione: “È importante fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita.”

Paola Perego dopo l’intervento è rimasta in ospedale per affrontare parte della sua convalescenza non è chiaro quando verrà dimessa. La conduttrice non ha voluto mostrarsi in volto ma per annunciare il suo problema di salute ha preferito postare un eloquente foto dall’ospedale che in poche ore ha ricevuto tantissimi messaggi di sostegno ed auguri di pronta guarigione da gente nota e non.













