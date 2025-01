Malattia Pierdavide Carone, il dramma dell’ex allievo di Amici

Qualche anno fa il celebre talento lanciato al successo da Amici di Maria De Filippi ha raccontato la sua personale battaglia con un tumore, che l’ha costretto a vivere per diverso tempo in preda alla paura, ma sempre con la speranza. La musica, sua fedele compagna di viaggio e di vita, non l’ha mai abbandonata, ma Pierdavide Carone ha rivelato in una intervista concessa tra le pagine di Oggi di aver vissuto tempi molto complicati, tra chemio e operazioni purtroppo necessarie:

“Io mi sono dovuto sottoporre a diversi interventi, il primo chirurgico per la rimozione, poi ho dovuto fare un altro intervento per controllare una serie di altri valori e poi ho fatto la chemio” ha rivelato Pierdavide Carone riguardo al calvario affrontato. Dalla malattia però il cantautore, uno dei talenti più apprezzati tra quelli lanciati da Amici, ha cercato di cogliere quei pochi aspetti positivi che un’esperienza così segnante può lasciarti sulla pelle, e da lì anche la voglia di fare nuova musica.

Pierdavide Carone e il tumore: “Lo aveva avuto anche mio padre”

Della malattia il cantante originario di Roma ha parlato in più occasioni, raccontando anche come suo padre in passato si sia ritrovato a fare i conti con lo stesso problema. “A volte la vita un po’ di accanisce, abbiamo scoperto che anche mio padre aveva lo stesso male in un punto più delicato e che avrebbe dovuto affrontare una battaglia più complicata della mia” aveva raccontato qualche tempo fa Pieradavide Carone nel corso di una intervista rilasciata all’Agi.

Tornando sulla sua malattia, il cantante ha ammesso di aver notato un giorno qualcosa che non andava nel suo corpo e per questo ha preferito approfondire la questione, che si è poi rivelata un tumore a tutti gli effetti, patologia che l’artista ha sfidato e fortunatamente battuto negli ultimi anni.

