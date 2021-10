Malattia Walter Nudo: ischemia al cervelletto/ “Ho pensato di morire”

Malattia Walter Nudo e la lotta vinta contro la malattia

Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, Walter Nudo ha dovuto affrontare un momento difficile. L’attore, infatti, è stato colpito da due ischemie al cervelletto. Tutto avvenne mentre si trovava in un albergo Los Angeles. “Avevo freddo, ma sudavo. Il letto era completamente bagnato. Volevo chiamare aiuto, ma dalla bocca uscivano solo suoni distorti. Ho pensato sto morendo”, raccontava nel 2019 al settimanale Chi.

Dopo la corsa in ospedale, Walter Nudo scopre di avere due ischemie al cervelletto perdendo la coordinazione e l’equilibrio. Rientrato in Italia, Nudo è stato operato al centro cardiologico Monzino di Milano. «I medici mi hanno detto che avevo un buco nel cuore», raccontava Walter che ha poi affrontato un periodo di convalescenza per poi rimettersi totalmente «Appena arrivato sono andato al centro cardiologico Monzino e, dopo aver fatto gli esami di rito, mi hanno operato immediatamente, in anestesia locale. Quando ho capito che la sonda usata dai medici stava entrando nel mio cuore per ripararlo, sono scoppiato a piangere di gioia», raccontava a Chi nel 2019.

Che cos’è l’ischemia cerebrale che aveva colpito Walter Nudo?

Walter Nudo è stato colpito da ischemia cerebrale causata da un problema cardiaco. Le cause dell’ischemia possono avere cause diverse. Come si legge sul portale Humanitas, l’ischemia può essere causata da malattie cardiache, dall’aterosclerosi dei vasi che portano sangue al cervello; dalle malattie cardiache e dalla malattia dei piccoli vasi che determina occlusione di piccole arteriole.

I sintomi possono essere diversi e tra questi ci sono problemi alla vista, difficoltà a parlare, difficoltà a muoversi, perdita di conoscenza e senso di debolezza. La diagnosi arriva con una serie di esami specifici come ecocardiogramma e tac. Il trattamento prevede l’assunzione di farmaci antiaggreganti o anticoagulanti.

