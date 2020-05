Malena/ “Por*o? Le donne sono pagate di più. Il set? Pensano che ci uccidano…”

Pubblicità

Malena racconta la propria quarantena in una lunga intervista rilasciata a Twith. A casa dal 29 febbraio, l’attrice racconta di non essersi accorta del tempo trascorso tra le mura domestiche avendo a disposizione tutte le sue comodità. Positiva e sorridente, Malena svela di essere tra le persone fortunate che riescono a lavorare da casa anche se confessa di sentire la mancanza del contatto umano dei fans. “Sperto di poter tornare presto da loro“, confessa Malena che, a casa con la mamma, si è cimentata anche in cucina, soprattutto le prime settimane di quarantena per poi lasciare tutto nelle mani della regina di casa ovvero la madre. Sulla situazione che stiamo vivendo, poi, dice: “spero che con la riapertura la gente non ne approfitti perchè andrebbero persi tutti i sacrifici che abbiamo fatto”. Spazio, poi alle sue scelte lavorative. Mentre lavorava come agente immobiliare, lavoro che ha fatto per undici anni, si è ritrovata casualmente in politica, coinvolta da un collega. “Quando ho fatto la scelta di entrare a fare parte della famiglia del porno i media hanno utilizzato molto questa mia appartenza al partito democratico”, racconta Malena.

MALENA: “L’ISOLA DEI FAMOSI? MI MANCAVA IL BAGNO”

Tra le esperienza più belle vissute finora da Malena c’è sicuramente l’Isola dei famosi. L’attrice, infatti, ringrazia le persone che l’hanno scelta e confessa di essere anche pronta a ripartire. “Dopo 70 giorni, la cosa che più mi è mancata è il bagno. Il bello dell’isola è che apprezzi gesti che noi facciamo abitualmente. Un fazzolettino per soffiarti il naso, ad esempio, non c’è”, confessa Malena che svela come il segreto per vivere serenamente l’Isola sia viverla per se stessa. Malena, poi, confessa di sentirsi molto vicina al mondo LGBT da quando ha scelto di diventare un’attrice per film a luci rosse. “Io sono bisessuale e penso che tutti lo siamo di natura, poi c’è chi questo aspetto lo mette fuori e chi no, però, ormai sono convinta che si nasca così. Per questo motivo sono vicina al mondo LGBT”, con Malena. L’attrice, infine, svela che sul set di un film per adulti, l’attore è sicuramente più stressato di un’attrice. “Il mondo del porno non è maschilista ed è uno dei pochi lavori dove la donna viene pagata di più“. Su Rocco Siffredi, poi, dice: “Tra me e lui c’è stima e rispetto. Rocco mi ha dato una grandissima possibilità, ma nello stesso tempo mi ha messo le ali per diventare quella che io sono oggi. Suo cugino Gabriele che è venuto a mancare da poco è la persona più importante della mia vita. E’ stato un padre, ogni mia scelta l’ho fatta con il suo coinvolgimento“. Malena, poi, parlando del suo lavoro spiega come il suo lavoro, fisicamente, sia molto duro: “le prestazioni durano tre o quattro ore anche se sto parlando del set di Rocco Siffredi. Ci sono posizioni che potrebbero provocare dolore. Siccome pensano che ci uccidano sul set, voglio specificarlo. Non viene fatto nulla controvoglia da parte della ragazza”, conclude.

Guarda MALENA in salotto con noi! – Intervista [Francesco & Nino] di salottoquarantena su www.twitch.tv



