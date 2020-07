Malgioglio aggredito dalle oche: “Urlavo disperatamente”/ “I miei amici ridevano…”

Cristiano Malgioglio aggredito dalle oche. Il paroliere sa come movimentare l’estate 2020 e, dopo essersi lasciato sorprendere dalla forza delle onde del mare che gli hanno fatto scivolare il costume scoprendo il lato B, su Instagram, pubblica un video in cui mostra ai fans l’aggressione subita dalle oche mentre tentava di dar loro da mangiare. Nel filmato, Malgioglio lancia del cibo alle oche, ma quando una si avvicina, colto di sorpresa e dalla paura, nel tentativo di allontanarsi scivola e cade mentre gli amici ridono vedendo la scena. “Io alle prese con delle oche, mai viste così aggressive” – comincia così il racconto di Malgioglio che poi svela i dettagli dell’accaduto. “Porto da mangiare, ma loro non mi lasciano entrare nel loro habitat. In poche parole sono stato aggredito e beccato. Non solo…ma sono addirittura scivolato nel loro laghetto facendomi male a un braccio e la mia povera gamba beccata in vari punti”, racconta.

MALGIOGLIO AGGREDITO DALLE OCHE: “NON MI VEDRANNO MAI PIU'”

Tanta paura per Cristiano Malgioglio che, dopo essere stato aggredito dalle oche, ha deciso che non si avvicinerà più. “Urla disperate mentre i miei due amici ridevano come pazzi. Deficenti totali. Le oche non mi vedranno mai più. Forse da lontano. Cose che capitano. Si dice che loro lasciano entrare solo gli uomini. Forse io avevo qualcosa di femminile? Boh! Non lo so. So soltanto che ho il braccio,le gambe e la natica doloranti”, spiega Malgioglio su Instagram. Fortunatamente, nulla di grave per il paroliere che, dopo la disavventura con le oche, è tornato a godersi le vacanze concedendosi sedute di tintarella al sole e bagni rinfrescanti al mare.





