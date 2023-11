Malgioglio-De Filippi, telefonata in diretta a Tale e Quale Show/ Conti crede sia uno scherzo e Maria…

Simpatico siparietto durante Tale e Quale Show: Cristiano Malgioglio riceve una telefonata in diretta da Maria De Filippi. E Carlo Conti…

Nella puntata speciale di Tale e Quale Show – Il Torneo dei Campioni, Cristiano Malgioglio riceve una telefonata in diretta dalla mitica conduttrice Maria De Filippi. Il giurato risponde davanti alle telecamere e poi mostra il telefono a Carlo Conti, spiegando al padrone di casa di essere in collegamento con la celebre presentatrice. Carlo Conti se la ride di gusto, certo di essere vittima di uno scherzo o di una burla architettata da Cristiano Malgioglio.

Invece è tutto vero, come ben presto apprende anche Carlo Conti, quando prende il telefono. Maria De Filippi, in vivavoce, spiega di essere stata a cena con Cristiano e Antonella Clerici la sera prima e di essere una fan di Tale e Quale Show. “Come stiamo andando?”, chiede imbarazzato Carlo Conti. “State andando molto bene”, risponde Maria De Filippi.

Maria De Filippi appassionata di Tale e Quale Show, la telefonata in diretta: “Vi seguo da sempre”

Quello che Maria De Filippi riserva a Tale e Quale Show è un vero e proprio encomio. La conduttrice di Mediaset ammette di seguire la trasmissione del collega Carlo Conti, ogni venerdì sera. “Ieri sera ero a cena con Cristiano e Antonella, chiediglielo…”, insiste Maria, quando dall’altra parte sente un Carlo Conti perplesso. “Sto guardando tutti voi… state andando molto bene. Vi vedo tutti i venerdì”, ribadisce la De Filippi tra gli applausi del pubblico in studio.

Simpatica gag a Tale e Quale Show, un fuori programma (?) che ha piacevolmente spiazzato Conti. Già la settimana scorsa, Cristiano Malgioglio aveva detto di essere impegnato al telefono con l’amica Maria De Filippi. Questa sera l’ha direttamente “portata” in diretta, per la gioia del pubblico e per tutti i fan della conduttrice.











