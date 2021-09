Malgioglio e Denis Dosio, attacco a Katia Ricciarelli/ “Cattivo gusto al GF Vip”

Katia Ricciarelli finisce nel mirino del popolo del web, ma anche di due ex concorrenti del Grande Fratello Vip. A puntare il dito contro l’artista, per alcune affermazioni pronunciate nella casa per le quali il popolo dei social chiede l’applicazione di un provvedimento disciplinare, sono Cristiano Malgioglio e Denis Dosio. Il primo, assoluto protagonista dell’edizione che ha visto nascere la storia d’amore di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, non ha tollerato alcune frasi della Ricciarelli esprimendo la propria opinione su Twitter.

Katia Ricciarelli squalificata al Grande Fratello Vip?/ Battute omofobe e frasi sui disabili: è polemica

“Cara Katia, volevo ricordarti che i gays non indossano solo camicie colorate ,ma anche delle immense corazze come tutti gli esseri umani. Mi dispiace di questa tua scivolata…certamente non buon gusto“, ha cinguettato Malgioglio.



Denis Dosio contro Katia Ricciarelli

Anche Denis Dosio, su Twitter, ha espresso sulle polemiche scatenate da alcune dichiarazioni di Katia Ricciarelli. Nelle scorse ore, sul web, è spuntato il video di una presunta bestemmia. Molti utenti hanno ricordato quanto accaduto nella scorsa edizione con Denis Dosio che fu squalificato proprio per tale motivo.

Principesse Selassié "Ricciarelli non famosa"/ Gaffe al GF Vip: "Non è in classifica"

Su Twitter, Denis ha ricordato la propria esperienza nella casa e il motivo che portò alla sua squalifica. “Leggendo su twitter vedo che c’è un pò di informazione sbagliata, io ho detto “dio boni” non “boia”. salutiii”, ha scritto Dosio. Cosa accadrà, dunque, questa sera nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip 2021? Alfonso Signorini affronterà parlerà delle polemiche scatenate da alcune dichiarazioni della Ricciarelli? Alfonso Signorini adotterà un provvedimento disciplinare nei confronti della Ricciarelli?

Cara Katia, volevo ricordarti che i gays non indossano solo camicie colorate ,ma anche delle immense corazze come tutti gli esseri umani. Mi dispiace di questa tua scivolata…certamente non buon gusto. Anzi! @LGBT @alfosignorini @GrandeFratello — Cristiano Malgioglio (@InfoMalgioglio) September 16, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA