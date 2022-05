Malgioglio “In perizoma dopo Eurovision? Pronto a tutto”/ Poi rischia di cadere…

Cristiano Malgioglio si è preso parte della scena all’Eurovision Song Contest 2022 per i suoi commenti durante le esibizioni dei concorrenti in gara, ma anche per alcuni episodi divertenti, come dimostra l’ultimo diventato virale sui social… Circola infatti un video in cui ringrazia i fan per l’affetto che gli hanno dimostrato in questi giorni di permanenza a Torino. “Grazie, viva Torino” dice lui soddisfatto per le urla e gli applausi, ma poi rischia di farsi male. Indietreggiando, infatti, non si accorge della presenza delle luci e inciampa, ma fortunatamente riesce a scongiurare una caduta clamorosa. Dietro di lui invece divertiti Carolina Di Domenico e Gabriele Corsi.

Mahmood e Blanco, Italia Eurovision 2022: chi sono/ Vincitori? Con "Brividi" per l'impresa

Proprio quest’ultimo è apparso accanto a lui nel collegamento con TvTalk a poche ore dalla finale dell’Eurovision Song Contest 2022. “Io mi diverto molto con i miei commenti, purtroppo arrivano immediatamente… Il mio personaggio è così particolare e colorato, anche la stampa estera si è interessata a me e questo mi ha fatto molto piacere“, ha dichiarato Cristiano Malgioglio. Di sicuro è stato uno show all’altezza delle aspettative: “Con questa audience certo… E’ uno grandissimo spettacolo. Sono molto felice di questo successo, perché io mi vedo dentro questo mondo. Anche l’anno scorso c’è stato un grande successo, abbiamo portato fortuna ai Maneskin…“.

Vincitore Eurovision 2022 e classifica, chi è?/ Favorita l'Ucraina ma Mahmood e Blanco...

La scommessa di Cristiano Malgioglio: “Pronto a tutto…”

Il segreto di questo successo di Cristiano Malgioglio all’Eurovision Song Contest 2022 è la sua spontaneità, la sincerità con cui commenta, proprio come se fosse a casa seduto sul divano a godersi lo spettacolo come qualsiasi telespettatore. “Io non ho fatto niente, ho soltanto commentato le canzoni, mettendo questa mia ironia. Se un giorno dovesse venir meno, lascerei la televisione. L’ironia è la mia grande fortuna. Poi ho vicino Gabriele che è anche una bella spalla con i miei fidanzati…“. A proposito della loro bella alchimia, ha rivelato: “Io mi auguro di tornare a lavorare con lui, abbiamo anche avuto delle proposte di lavoro“.

EUROVISION 2022, FINALE/ Diretta e vincitore: Blanco pronto "Grande emozione"

Parlando di lavoro, ha scherzato sul suo futuro: “Tornerò a Tale e Quale show da Carlo Conti, poi farò un altro po’ di televisione e dico ‘arrivederci e grazie’“. Quando gli è stato chiesto se davvero sfilerà in perizoma in caso di vittoria di Mahmood e Blanco all’Eurovision Song Contest 2022, ha rilanciato: “Io posso fare qualsiasi cosa…“. E quando ha scoperto che qualche telespettatore preferisce vedere l’Eurovision senza la traduzione italiana, Cristinao Malgioglio ha ribattuto: “Io stasera parlerò in inglese allora“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)













© RIPRODUZIONE RISERVATA