Malgioglio vs Pupo e Wanda Nara/ “Gli opinionisti del Grande Fratello Vip? Adoro…”

Cristiano Malgioglio, grande protagonista della seconda edizione del Grande Fratello Vip e opinionista del Grande Fratello di Barbara D’Urso, su Twitter, dopo la messa in onda della prima puntata del Gf Vip 2020 condotto da Alfonso Signorini, ha commentato il ruolo di Pupo e Wanda Nara. Il cantante e la moglie di Mauro Icardi, già opinionista del programma sportivo Tiki Taka sono stati scelti dello stesso Signorini che, nel corso della diretta, ha già dichiarato tutto il suo amore nei confronti dei suoi compagni d’avventura. Malgioglio, però, non sembra della stessa idea del direttore del settimanale Chi. Pur mantenendo il suo stile, Malgioglio, con una frase apparentemente innocua, ha lanciato una frecciatina alla coppia Pupo’Wanda Nara.

MALGIOGLIO VS PUPO E WANDA NARA: “ADORO IL COLORE DELLE LORO POLTRONE”

Il pubblico del Grande Fratello Vip 2019 rimpiange la presenza di Ilary Blasi e Malgioglio al punto che quest’ultimo ha ringraziato i fan su Twitter per i numerosi messaggi d’affetto che gli stanno inviando. “Grazie per l’ affetto a tutti quelli che mi avrebbero voluto al Grande Fratello. Impossibile, ho già dato. Adesso ho Piero Chiambretti e poi arriverà lei… Barbara d’Urso. Pero’… mai dire mai”, ha cinguettato il paroliere. Poi, parlando di Pupo e Wanda Nara ha aggiunto: “Gli opinionisti del Grande Fratello? Insuperabili. Adoro il colore delle loro poltrone”. Commentando il colore delle poltrone, Cristiano ha voluto far intendere di non avere molto da dire sul ruolo di Pupo e Wanda Nara? Il popolo del web pensa proprio di sì.

Grazie per l’ affetto a tutti quelli che mi avrebbero voluto al @GrandeFratello .Impossibile…ho gia’ dato. Adesso ho @PChiambretti e poi arrivera’ lei… @carmelitadurso.Pero’… mai dire mai. — Cristiano Malgioglio (@InfoMalgioglio) January 8, 2020

Gli opinionisti del @GrandeFratello ? Insuperabili. Adoro il colore delle loro poltrone. — Cristiano Malgioglio (@InfoMalgioglio) January 8, 2020





