Malìa, chi è il nuovo allievo di Amici 23 voluto da Rudy Zerbi/ Il cantante vanta già un successo su Spotify

Malìa sbarca ad Amici 23 voluto da Rudy Zerbi: il cantante vanta già una hit

Domenica pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Amici 23 di Maria De Filippi su Canale 5, e nella giornata di ieri sono state effettuate le registrazioni. Stando alle tanto attese anticipazioni, riferite da Amici News su X, Petit e Sofia sono salite sul gradino più alto della classifica delle gare rispettivamente di canto e di ballo. Ma a catturare l’attenzione è, in particolare, un nuovo ingresso nella categoria canto. Come svelano le anticipazioni, “il nuovo allievo Malìa è stato proposto da Rudy, l’altro da Anna, si sono sfidati e ha vinto il primo“.

Dunque, la scuola si arricchisce di un nuovo giovane talento del canto, fortemente voluto da Rudy Zerbi, che non va a sostituire nessuno ma semplicemente viene integrato nella classe già esistente, come elemento aggiuntivo. Ma il nome di Malìa non è del tutto sconosciuto nel mondo della musica, dal momento che ha già un buon seguito, in particolare su Spotify. Maiorca, che vanta numerosi stream sulla piattaforma, è sicuramente la sua canzone maggiormente conosciuta. E, a tal proposito, Amici News ha anche pubblicato su X un breve video in cui lo si vede cantare il proprio brano, scrivendo: “Il pezzo è una HIT sicuramente, vedremo come andrà avanti questo “Malia””

Amici 23, il debutto di Malìa e una situazione a rischio per Sarah

Rudy Zerbi ha così deciso di puntare sul talento di questo giovane ragazzo che, sicuramente, potrà conquistare il cuore di numerosissimi fan durante il suo percorso nel talent. Malìa è dunque, a tutti gli effetti, un nuovo allievo della scuola di Amici 23. Intanto, dalle anticipazioni emerse dalla registrazione di ieri, c’è da segnalare una situazione decisamente in bilico per Sarah. Il suo inedito, infatti, è risultato il meno gradito e la cantante si è così piazzata all’ultimo posto in classifica: la sua permanenza nella scuola è a rischio?

Il nuovo allievo Malìa è stato proposto da Rudy, l’altro da Anna, si sono sfidati e ha vinto il primo#Amici23 — AMICI NEWS (@amicii_news) December 14, 2023

Il pezzo è una HIT sicuramente, vedremo come andrà avanti questo “Malia”#Amici23 pic.twitter.com/ls7h1kYuK7 — AMICI NEWS (@amicii_news) December 14, 2023













