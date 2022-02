MALIKA AYANE, CHI È: PAURE E L’AMORE/ Duetto con Matteo Romano in “Your Song”o

Malika Ayane a Sanremo 2022 con “Your song”

Questa sera Malika Ayane si esibirà sul palco dell’Ariston insieme a Matteo Romano nella canzone “Your Song” di Elton John. Malika Ayane poco prima dell’esibizione ha cercato di tranquillizzare il giovanissimo cantante che debutta per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo 2022 che ha confessato a La Stampa: “Mi ha permesso di entrare nel suo mondo”. Malika Ayane è già salita sul palco dell’Ariston a Sanremo 2022 per presentare insieme ad Arisa i due brani finalisti che potrebbero essere l’inno delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026. (Agg. Adriana Lavecchia)

MALIKA AYANE, OGGI DUETTO CON MATTEO ROMANO

Matteo Romano realizza un sogno: andare al Festival di Sanremo e cantare, nella serata dedicata alle cover, il brano Your Sogn di Elton John, insieme alla potente Malika Ayane. Il diciannovenne ha compiuto una scelta coraggiosa e ambiziosa, che nel bene e nel male farà discutere all’Ariston. Your Song è infatti un pezzo eterno “intoccabile” e “inimitabile”, dunque c’è grande curiosità di capire – se e come – lui e la splendida Ayane riusciranno ad interpretarlo in un modo nuovo.

Lei che di esperienza ne ha da vendere, ha voluto dare qualche suggerimento al giovane artista. “Malika è stata carina, gentile, frizzante. Si vede che ha le sue idee, ha carisma, l’ho molto apprezzata. E mi ha dato consigli“, ha confidato Matteo Romano a La Stampa. “Mi ha detto: ‘Less in more: sarai emozionatissimo e non strafare’. È stata autentica. Mi ha permesso di entrare nel suo mondo. Credo ci sarà una bella alchimia sul palco: vedrete“.

CHI È MALIKA AYANE: LE PAURE E L’AMORE

Del resto è un’artista che sa inseguire il piacere di fare musica e ha messo a posto i pezzi della sua vita. “Mi è passata la ‘rogna’, il dover essere sempre all’altezza. Mi sento più bella e ho capito che non è poi così male essere me stessa. Ho smesso di avere paura e mi si è aperto un mondo“, ha raccontato Malika Ayane a Donna Moderna nei mesi scorsi. Ad un certo punto ha avuto paura di non poter più cantare, “di non avere niente più da dire, perché in questo ultimo anno, come tutti, sono stata chiusa in casa, in un tempo sempre uguale a se stesso. Ho cercato di tamponare le mie ferite, di contenere i danni cercando di scavare dentro di me, a differenza di quello che ero abituata a fare fin da adolescente, quando scappavo appena mi serviva“. Ora ha smesso di scappare, in primis dai suoi dubbi. “Ho buttato fuori tutte le riflessioni fatte e, anche se non avevo vissuto come ero sempre stata abituata, ho scoperto di avere tantissimo da dire“. Infine, riguardo l’amore: “È travolgente, passionale, ma poi finisce. Credo a un “per sempre” relativo, all’importanza di amarsi ogni giorno, ho molto rispetto del mutare delle cose“.

