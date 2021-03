Malika Ayane, “Ti piaci così”/ “Sanremo 2021? Lo vivo con leggerezza”

È nona in classifica generale Malika Ayane, in gara a Sanremo 2021 con la canzone Ti piaci così. Questa penalità non le pesa: le aspettative non erano alte, almeno per quanto riguarda la vittoria, e Malika sta vivendo quest’esperienza come l’ennesimo concerto piacevole e leggero a cui partecipa con tranquillità, senza pretese. In un’intervista rilasciata il 5 marzo a Io donna, la cantante ha parlato più nello specifico del ‘suo’ Festival, ovvero di cosa vuol dire per lei far parte del cast di questa edizione: “Chiaramente è tutto strano, ma Sanremo non è altro che lo specchio dei tempi che stiamo vivendo”, afferma. Per questo – continua – “cerco di viverlo con un po’ di leggerezza e colore”. Di sicuro la normalità le manca tantissimo, anche se meno rispetto all’inizio della pandemia: “Dopo aver sofferto in cattività nella prima fase, sto imparando ad adattarmi e a non patire più la situazione, anche se non so per quanto tempo possa reggere senza vagabondare in giro per il mondo”.

Malika Ayane: “Ti piaci così è nata prima del lockdown”

Per Malika Ayane, il lockdown ha rappresentato un vero e proprio trauma. “Poco prima avevo registrato la prova di Ti piaci così”, racconta, “avevo appena compiuto 36 anni, ero entusiasta della mia vita. Poi è arrivato l’annuncio della chiusura”. Adesso, dopo aver fatto pace con le emozioni, si ritrova allo stesso punto: con la voglia sempre maggiore – spiega – di dare valore a ogni cosa, anche alle più semplici.

Malika Ayane parla del suo ex ruolo di giudice a X Factor 13

Malika Ayane si è esibita nel corso della prima serata, la meno seguita di Sanremo 2021. Ma il calo degli ascolti, secondo lei, è fisiologico: “In questo momento l’importante è esserci: Sanremo è una festa per la musica italiana”. Sempre a proposito di televisione, Malika afferma di non essere portata per il ruolo di giudice, dunque sarà improbabile rivederla a X Factor (lo fu nell’edizione 13 del 2019): “Non sono capace di giudicare, sono troppo emotiva. Il ruolo del giudice è un altro lavoro”, ha dichiarato. Questa la riflessione che condivide con i lettori: “Forse quando hai una certa età e sei in pace con la carriera sei più libero. Io non riesco a discutere su un giudizio fine a sé stesso, mi piacciono le cose che sbocciano”. Il format, comunque, sta pian piano evolvendosi, e così anche il suo pubblico: “Le persone si stanno rendendo conto che non è vero che chi esce da un talent diventi una star. Il talent è uno spettacolo televisivo gradevole con cantanti, o aspiranti tali, che si sfidano a colpi di canzoni”. E Sanremo – dopotutto – non è molto diverso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA