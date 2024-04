Malore Evan Ndicka: sviene in Udinese Roma, partita sospesa/ Come sta: principio di infarto? (14 aprile 2024)

MALORE EVAN NDICKA, COME STA? SPAVENTO PER IL DIFENSORE DELLA ROMA

Attimi di paura alla Dacia Arena, nel corso di Udinese Roma: sul risultato di 1-1, al 72’ minuto, malore per Evan Ndicka caduto a terra sul terreno di gioco. Dopo circa due minuti, il difensore nato a Parigi – ma di nazionalità ivoriana – è stato portato fuori in barella: c’è chiaramente grande apprensione per le sue condizioni, anche se per il momento non arrivano notizie che possano dirci di come realmente stia. La dinamica non è chiarissima: come detto, Ndicka è caduto senza che sia andato a contrasto con alcun calciatore avversario; per questo naturalmente si è immediatamente generata paura.

La partita è stata temporaneamente interrotta; Daniele De Rossi peraltro si è recato negli spogliatoi per sincerarsi delle condizioni del difensore della Roma, ma poi la partita è stata sospesa perchè i calciatori giallorossi non se la sono sentita di continuare in queste condizioni. Purtroppo, i precedenti li conosciamo; in Italia nel 2012 abbiamo vissuto il dramma della morte di Piermario Morosini, che si era accasciato in campo nel corso di un Pescara Livorno di Serie B, vittima di un arresto cardiaco risultato fatale. Adesso chiaramente bisogna sperare per il meglio.

COSA È SUCCESSO A EVAN NDICKA

Il malore che ha accusato Evan Ndicka nel corso di Udinese Roma sembra essere stato uno svenimento: il calciatore, possiamo dirlo, nel momento in cui è stato portato fuori dal campo era cosciente e dalla barella avrebbe sollevato il pollice per rassicurare tutti sulle sue condizioni. Lui stesso, come riportano gli inviati da bordo campo, avrebbe detto di aver avvertito una fitta al petto; questo ha fatto pensare a un arresto cardiaco o un principio di infarto.

Ovviamente prima di dire con certezza cosa sia accaduto bisognerà capire dai sanitari, ed eventuali accertamenti in ospedale dove il difensore della Roma dovrebbe essere portato, se davvero si sia trattato di questo o il problema sia stato un altro. Noi per il momento facciamo un grande in bocca al lupo a Evan Ndicka sperando in un malore passeggero ad averlo colto durante Udinese Roma, e che non sorgano complicazioni nelle prossime ore. Naturalmente, per quanto possibile cercheremo di tenervi aggiornati sul malore di Evan Ndicka e la sua condizione.

