Malore Helena Prestes, abbandona l’Isola dei Famosi 2023?/ Come sta? Deliri e vomito…

Malore Helena Prestes all’Isola dei Famosi: ecco cos’è successo

Malore per Helena Prestes all’Isola dei Famosi 2023 dopo pochi giorni dall’inizio dell’avventura in Honduras. Abituarsi ai nuovi ritmi di vita in cui il cibo è davvero pochissimo e mancano le comodità della propria quotidianità non è semplice e così la modella, nelle scorse ore, è stata colta da un malore improvviso. “Helena questa notte ha vomitato e ora si sente male, ha mal di gola e spossatezza”, ha raccontato Corinne Clery che ha svelato i dettagli della situazione agli altri naufraghi.

Pare, tuttavia, che a scatenare il malore di Helena siano stati dei lumaconi di mare pescati da Nathaly Caldonazzo e che la modella ha mangiato insieme alle compagne d’avventura. A rendersi conto del malore della modella sarebbe stata proprio la Clery che ha poi raccontato tutto alla stessa Prestes ancora scossa dal malessere.

Helena Prestes: ecco come sta dopo il malore

“Deliravi. Non capivo cosa dicevi parlavi in portoghese, forse stavi sognando?”. Queste le parole utilizzate da Corinne Clery per raccontare a Helena Prestes alcuni dettagli del malessere che l’ha colpita nelle scorse ore. Un malore che al popolo del web ha fatto temere il peggio ipotizzando anche un prematuro abbandono. Abbandono che, tuttavia, appare scongiurato. Pare che la modella abbia già superato il malessere e che sia in lenta ripresa.

Forte, determinata e grintosa, la modella, già durante la sua precedente avventura a Pechino Express, ha dato prova di non abbattersi e di saper lottare contro ogni difficoltà. Lo farà anche durante la sua avventura da naufraga? I fan non hanno dubbi.

