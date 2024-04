Malore Tevez, come sta?/ Le condizioni dopo il ricovero in ospedale: gli esiti degli esami (24 aprile 2024)

COME STA TEVEZ DOPO IL MALORE?

Spavento per Tevez nella notte, ha avuto un malore. L’ex attaccante di Manchester United e Juventus, adesso allenatore dell’Independiente de Avellaneda, non si è sentito bene nelle scorse ore e in seguito dolori al petto si è preferito mantenere la situazione sotto controllo ricoverandolo in una clinica di Buenos Aires, dove ha passato la notte sotto l’attenta osservazione dell’equipe medica dell’ospedale della capitale argentina.

DIRETTA ATALANTA FIORENTINA/ Risultato live (1-0) video streaming: crescono i Viola! (24 aprile 2024)

Purtroppo, non è la prima volta che all’Apache capita: ad ottobre aveva sbattuto la testa dopo che si era accasciato a terra a causa di questi dolori al petto che a distanza sei mesi si sono ripresentati. Per questo motivo, anche se stavolta non ci sono state cadute o altro, i medici hanno preferito tenere sotto stretta osservazione Tevez, onde evitare che peggiorasse la situazione e in modo tale da poter fare degli esami approfonditi.

Mondiale per Club, accordo con Apple Tv ad un passo/ Le ultime su chi trasmetterà il torneo (24 aprile 2024)

MALORE TEVEZ, GLI ESAMI SONO SODDISFACENTI: FISSATO GIA’ IL RIENTRO

Secondo quanto riportato dall’Independiente de Avellaneda, squadra che ora Tevez allena, il tecnico “si è sottoposto a esami e sono stati soddisfacenti“, sicuramente una buona notizia che sottolinea come questi ripetuti problemi relativi a dolori al petto non sembrano avere una grave entità sulla salute dell’allenatore.

Qualche ora dopo è arrivato un nuovo aggiornamento: “Carlos ha terminato gli esami ed è stato dimesso. Tornerà a casa per riposarsi e, già domani, sarà al campo per lavorare con la squadra”. Come ovvio che sia, bisogna vedere se effettivamente Tevez tornerà immediatamente sul rettangolo verde o se ci sarà bisogno di qualche giorno o settimana di stop. L’importante è la salute e al momento quella sembra essere dalla parte dell’argentino nonostante qualche problemino.

Milan e Napoli, parte la rivoluzione: dall'allenatore al mercato/ Mesi decisivi per i club (24 aprile 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA