Maltempo, a Milano allerta arancione oggi per forti temporali/ Allarme in 7 regioni: quali sono a rischio

Forti temporali e grandine al Nord, dove il maltempo fa scattare l’allerta in diverse regioni e in particolare a Milano. Infatti, nel capoluogo della Lombardia dalle 14 di domenica l’allerta è arancione per rischio temporali, e lo sarà fino alla mezzanotte. Le previsioni meteo parlano di un intensificarsi delle condizioni di maltempo soprattutto nella seconda parte del pomeriggio e nella prima serata di oggi. Invece, è scattata allerta gialla per la stessa durata, ma per rischio idrogeologico. Nel frattempo, è stato attivato a livello comunale il Centro operativo della Protezione civile che si occupa del coordinamento di eventuali interventi che dovessero rivelarsi necessari.

Il Comune di Milano invita i cittadini a evitare le zone a rischio esondazione e i sottopassi, a non sostare sotto alberi e nei paraggi di impalcature, dehors e tende, ma suggerisce anche di mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi, così come tutti i manufatti che possono rappresentare un pericolo durante il maltempo. Dal cielo nelle ultime ore è piovuta anche sabbia, quella del deserto: sospesa nelle quote più elevate dell’atmosfera, viene scaricata a terra con la pioggia. In base a quanto indicato dal modello meteo Skiron, si potrebbe anche arrivare a 10 grammi di sabbia al metro quadrato. Questo fenomeno si è palesato in maniera evidente a Bergamo, dove il cielo è apparso giallastro.

IN QUALI REGIONI SCATTA L’ALLERTA MALTEMPO PER FORTI TEMPORALI

Se in Lombardia è allerta arancione, in altre è allerta gialla a causa di alterazione delle condizioni meteorologiche di origine atlantica che, come segnalato dalla Protezione civile, si sta spostando in maniera rapida dalla Spagna verso il Nord Italia, con l’effetto di provocare un aumento dell’instabilità questa domenica, con piogge che dovrebbero trasformarsi in veri e propri temporali, anche molto forti a livello locale.

In Valle D’Aosta, Piemonte ed Emilia-Romagna, oltre che in Lombardia, già dalla mattinata di domenica sono state previste precipitazioni sparse e possibili rovesci molto intensi, con fulminazioni frequenti, grandinate e raffiche di vento. In virtù di tutto ciò e delle previsioni meteo, sono state fatte delle valutazioni che hanno spinto a diramare l’allerta gialla su Valle D’Aosta, Piemonte, Veneto, Umbria, Emilia-Romagna e Provincia Autonoma di Bolzano.

