Maltempo a Roma, tempesta d’acqua, fulmini e vento/ Danni nella Capitale

Paura nella Capitale e in tutto il Lazio. Nella notte, un’ondata di maltempo si è abbattuta sul Roma e sulle zone limitrofe, con un violento temporale che ha creato disagi e danni. Forti raffiche di vento hanno colpito Capitale, così come diverse zone del Lazio, tanto che in tutta la Regione è scattata l’allerta gialla. In particolare, ad essere stata colpita dal maltempo è la zona nord di Roma e la provincia di Viterbo. Più a sud della Capitale, invece, forti piogge e venti anche sui Castelli Romani, dove si fa la conta dei danni.

Kolbert (scrittrice) "Vicini a sesta estinzione mondiale"/ "Azzerare emissioni Co2"

La tempesta è stata rapida, ma non indolore. Il vento e le piogge sono durate poco più di un’ora, con tuoni e fulmini. Il maltempo ha provocato un forte calo delle temperature, portando inoltre disagi e danni. Immediatamente a lavoro Vigili del fuoco e la Protezione civile: da stanotte stanno gestendo l’emergenza, liberando le strade e fornendo aiuto ai cittadini. Sono infatti vari i danni che ha fatto registrare Roma, come caduta di alberi.

Franco Prodi: "Riscaldamento globale è dovuto a cicli naturali"/ "Greta Thunberg..."

L’allerta della Protezione Civile

Già ieri pomeriggio, il dipartimento della Protezione Civile regionale del Lazio aveva emanato lo stato l’allerta meteo, spiegando che la Capitale e l’intera Regione sarebbero stati colpiti da vento e temporali. Persiste anche nelle prime ore di oggi, 8 luglio, l’allerta. L’allarme parlava di precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, in particolar modo sui settori appenninici.

L’agenzia regionale di Protezione Civile del Lazio spiegava ieri: “I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Il Centro funzionale regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta-criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticita’ idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio; allerta gialla per vento su tutto il Lazio”. La Capitale,

Caldo record, fino a 43° con Caronte/ Ma dal 7 luglio temperature giù di 10 gradi

#Maltempo, pioggia e forte vento hanno colpito alcune regioni: oltre 1.000 interventi svolti dai #vigilidelfuoco dal pomeriggio di ieri fino alla notte nel Lazio (380), Emilia Romagna (290), Marche (180, foto), Campania (120) e Toscana (110) [#8luglio 8:30] pic.twitter.com/3kxUIdi3e0 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 8, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA