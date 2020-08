Maltempo, Adige e Isarco esondati/ Video: evacuazioni Egna-Chiusa, ko linea Brennero

L’ondata di maltempo al Nord Italia non accenna a fermarsi e nel pomeriggio di oggi si è registrata l’esondazione del fiume Isarco, come riferisce l’agenzia di stampa Ansa. E’ accaduto a Chiusa, in provincia di Bolzano. La protezione civile ha già lanciato l’allarme invitando la popolazione a lasciare le strade e le piazze pubbliche portandosi nei piani superiori degli edifici. Chiusa per il momento la linea ferroviaria del Brennero, mentre l’ondata di piena sta lentamente raggiungendo anche l’abitato di Egna, dove alcuni abitanti sono stati fatti evacuare in via preventiva ed invitati a trovare riparo ed accoglienza presso parenti. Il Comune ha messo a disposizione anche la palestra della scuola media come alloggio di emergenza. Intanto, secondo le ultime notizie, in valle Isarco anche la situazione del traffico in autostrada non è tra le più agevoli e questo ha reso difficile l’istituzione sulla strada statale di un servizio di autobus sostitutivo. La situazione resta critica anche in Bassa Atesina dove ancora non si è deciso in via ufficiale l’eventuale chiusura della linea ferroviaria. Chiusa inoltre tra San Michele e Bolzano l’autostrada del Brennero.

MALTEMPO BOLZANO, ESONDANO FIUMI ISARCO E ADIGE

La situazione rischia di aggravarsi sempre di più dopo l’evacuazione del fiume Isarco dal momento che la piena sta raggiunge anche Egna. Le evacuazione, come riferisce La Presse, interessano via Stazione, via San Rocco, vicolo Nuovo, via Isola di Sopra, via Isola di Sotto, via Josef Maria Pernter, zona artigianale Sud e zona artigianale Nord. Il livello di attenzione era già diventato altissimo nelle passate ore in seguito all’ondata di maltempo che aveva interessato la provincia di Bolzano, preannunciata dalla protezione civile altoatesina. Le forti piogge avevano infatti coinvolto 70 corpi volontari che, come spiega La Voce di Bolzano online, hanno risposto a oltre 200 interventi. Ulteriori 1100 uomini sono impegnati in queste ore per piccole frane, smottamenti, alberi caduti e allagamenti in seguito a esondazioni. La passata notte a Bolzano, Salorno, Terlano e in molte altre zone i fiumi Isarco e Adige hanno raggiunto il livello di preallerta, ma nel pomeriggio come spiega Repubblica si è registrata l’esondazione anche dell’Adige con ulteriori disagi alla circolazione ferroviaria e non solo.





