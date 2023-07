Maltempo, allerta meteo gialla in 6 regioni: da Lombardia a Veneto/ Temporali, grandine e vento

Quella di oggi sarà un’altra giornata di maltempo al nord e di grande caldo in tutto il centro sud, con un’Italia che continua quindi ad essere spezzata in due, e interessata da fenomeni estremi. Se infatti in molte regioni la colonnina di mercurio sta toccando livelli record, in altre si fa la conta dei danni a causa delle violenti grandinate e delle bombe d’acqua che hanno interessato le regioni del nord la settimana scorsa.

Ma il maltempo non è ancora passato visto che per la giornata di oggi la Protezione Civile ha diramato allerta gialla in sei regioni per rischio temporali, leggasi Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto, e per rischio idrogeologico in Trentino e Valle d’Aosta. Per le prossime 24 ore sono previste nelle suddette regioni e nelle zone interessate delle precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio o temporale, e precisamente, come comunica ancora il bollettino della Protezione Civile: “dalla mattina e per le successive 18 ore sul Piemonte; dal pomeriggio per le successive 30 ore su Lombardia e Trentino-Alto Adige; dalla sera e per le successive 30 ore su Veneto e Friuli-Venezia Giulia”.

ALLERTA METEO GIALLA PER MALTEMPO IN 6 REGIONI: AL CENTRO SUD TEMPERATURE OLTRE I 40 GRADI

I fenomeni temporaleschi potrebbero essere accompagnati da frequente attività elettrica ma anche grandinate e forte raffiche di vento. Attenzione anche a quello che accadrà nelle regioni del centro sud che di contro continueranno ad essere nella morsa del caldo africano. Il bollettino delle autorità comunicato infatti che: “Si prevedono inoltre, dalle prime ore di domani, lunedì 24 luglio 2023, temperature elevate con valori massimi localmente oltre i 40°C”.

In particolare tale situazione dovrebbe interessare: “per le successive 24 ore”, le regioni Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, mentre “per le successive 48 ore”, le regioni Molise e Campania. Quella di oggi sarà quindi un’altra giornata di passione tra l’altro giornata in cui è previsto anche lo sciopero dei trasporti pubblici di 4 ore.

