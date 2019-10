Maltempo Milano: esondazione Seveso?/ Allagamenti e disagi in città

Il maltempo che si è abbattuto nelle ultime ore sul nord Italia, a cominciare da Milano, sta provocando numerosi disagi. Durante la notte appena passata si è infatti verificato un nubifragio che ha fatto innalzare in maniera preoccupante il livello del Seveso, vicino all’esondazione. Come riferisce l’agenzia Ansa, al momento il corso d’acqua si trova nella “soglia di attesa 2” in particolare in diverse zone a rischio della metropoli lombarda, leggasi la 2 e la 9, che corrispondono ai quartieri Isola, viale Zara e piazzale Istria, quelli tipicamente più colpiti dall’esondazione. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco e della polizia locale in queste ultime ore, soprattutto a causa di sottopassi e cantine allagati, ma allagamenti si sono anche verificati nelle strade e nelle piazze, dove i tombini non hanno retto il carico di acqua. Oltre al Seveso viene monitorato con attenzione anche il Lambro, fiume che attraverso Milano nella zona nord-est, e che interessa anche la città di Monza.

MALTEMPO MILANO: PROBLEMI ANCHE ALLA METRO

Secondo gli esperti al momento il Lambro non desterebbe particolare preoccupazione, ma il controllo continuerà costante per tutta la giornata odierna, visto che è prevista molta acqua nelle prossime ore. Il maltempo sta creando ripercussioni sul traffico, con le strade di Milano che risultano essere più congestionate del solito, con lunghe code in numerosi punti del capoluogo lombardo. A complicare la situazione, un’interruzione della linea Verde della metropolitana nell’orario più caldo, dalle ore 7:20 alle ore 7:55, che ha creato dei problemi a lavoratori e studenti: un convoglio ha subito un guasto alla stazione Gioia, poi il danno è stato risolto in maniera abbastanza celere e la circolazione è tornata alla normalità. Ricordiamo infine la situazione della Liguria, la regione al momento più interessata dal maltempo, dove l’allerta è passata a livello rosso, con una violenta tempesta che si è abbattuta all’alba in particolare su Genova e Savona, provocando diversi allagamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA