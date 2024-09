Maltempo Roma, la bomba d’acqua ha colpito duramente alcune zone della città, tra allagamenti, alberi caduti, edifici danneggiati e chiusure della metropolitana non ha risparmiato neanche i monumenti. In particolare l’Arco di Costantino risalente al IV secolo d.C, considerato uno dei simboli più importanti dell’area archeologica del Colosseo, che nella giornata del 3 settembre, durante il nubifragio causato dal forte temporale è stato colpito da un fulmine che ha provocato il distacco di alcuni frammenti dal cornicione.

Due blocchi di travertino ci circa 20 centimetri, insieme ad altri pezzi più piccoli, dopo essersi staccati da una altezza di 30 metri sono caduti oltre la barriera che circonda il sito facendo scattare subito le segnalazioni. Sono intervenuti tempestivamente i tecnici comunali che insieme agli architetti e agli archeologi addetti alle operazioni di restauro che erano appena iniziate, hanno provveduto alla rimozione e alla conservazione delle parti danneggiate. Questa mattina era previsto un sopralluogo per accertare le modalità di intervento per la messa in sicurezza del monumento.

Maltempo a Roma, danni a edifici e allagamenti, colpito da un fulmine l’Arco di Costantino

Maltempo a Roma, si contano i danni provocati dal nubifragio di ieri che ha paralizzato alcune zone della capitale costringendo anche a chiudere la metropolitana. Oltre al distacco di frammenti dall’Arco di Costantino, i fulmini caduti durante il forte temporale hanno provocato anche il crollo di alcuni alberi sulle strade e il cedimento di parti di edifici e cornicioni. Fortunatamente non ci sarebbero segnalazioni di feriti ma nella giornata i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in numerose operazioni di emergenza, soprattutto per allagamenti di negozi e cantine e soccorsi prestati a persone che erano rimaste bloccate perchè sorprese dalla bomba d’acqua.

Il fenomeno è stato particolarmente intenso e straordinario, come hanno spiegato i meteorologi, si è trattato di un evento noto come downburst, cioè una particolare perturbazione nella quale si formano le condizioni per correnti di forte vento a moto orizzontale. L’assessore all’ambiente di Roma ha confermato: “In un’ora sono caduti oltre 80 mm di pioggia, la stessa quantità che solitamente si accumula in un mese“.