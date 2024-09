Da un semplice – ma pur sempre violento – acquazzone, il meteo Roma è presto degenerato in un vero e proprio nubifragio che sta colpendo l’intero centro storico e buona parte delle arre limitrofe: i video dell’evento meteorologico sono immediatamente diventati virali sul web e mostrano la Capitale letteralmente invasa dall’acqua piovana, con intere strade che si sono trasformate in veri e propri fiumi in piena e sottopassaggi ormai del tutto inagibili.

Colpita dal meteo Roma a dir poco avverso soprattutto via Ottaviano che ha visto volare via le grate dei cantieri aperti in vista dell’ormai imminente Giubileo; mentre tra piazza Risorgimento, via delle Fornaci, San Pietro, ma anche via di Santa Maria di Galeria e via Valle Aurelia l’acqua ha preso il posto dell’asfalto: circa un trentina le richieste di soccorso pervenute ai Vigili del fuoco, quasi tutte inerenti ad alberi caduti e danni causati dall’acqua. (agg di LD)

Meteo Roma, previsto per oggi 3 settembre un drastico cambio di condizioni atmosferiche che porteranno sulla capitale una nuova ondata di maltempo con venti forti, piogge a carattere temporalesco e un sensibile calo delle temperature. L’allerta era stata già diffusa nei giorni scorsi quando gli esperti avevano avvertito che sarebbe finito il periodo di afa e caldo estremo durato mesi, con l’avvento di condizioni di forte instabilità che avrebbero causato non solo rovesci diffusi in tutta Italia, ma anche segnato la fine del tipico clima estivo con qualche settimana di anticipo.

Già questa mattina dalle 12 un violento temporale si è abbattuto sulla città causando nubifragi, raffiche di vento e forti disagi in molte zone con anche strade allagate in via del Crocifisso, vicinissimo al Vaticano. Le previsioni confermano che per tutta la giornata i fenomeni perdureranno si estenderanno a tutta la regione, probabilmente interessando le stesse zone fino al fine settimana facendo crollare la temperatura al di sotto dei 30 gradi, quindi di più di 6/7 gradi in meno rispetto alla media registrati nell’ultimo mese.

Previsioni meteo Roma 3 settembre, allerta gialla per temporali e vento forte

Previsioni meteo Roma 3 settembre, fine dell’estate in anticipo con l’arrivo di una forte perturbazione che interesserà tutto il Lazio fino a domenica. Nella giornata di oggi le prime piogge e temporali, che localmente sono già iniziati in parte anche a carattere di nubifragio e vento forte che ha fatto scattare l’allerta gialla della Protezione Civile per criticità idrogeologica su bacini e zone costiere.

Le aree più a rischio, oltre a Roma, sono quelle dei settori sud orientali della regione nelle quali potrebbero verificarsi precipitazioni che da deboli ed isolate potrebbero diventare anche molto forti. I fenomeni sono già stati segnalati nella capitale che in queste ultime ore è stata interessata da allagamenti provocati da una bomba d’acqua che si è abbattuta in particolare nella zona nord. Le temperature segnalate al momento sono di ben 7 gradi in meno rispetto alla scorsa settimana.