Maltempo Varese, bomba d’acqua a Tradate/ Circolazione treni bloccata e deviata: disagi

Maltempo a Varese. Una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta stamane, attorno alle ore 7:15, nella nota provincia lombarda, provocando in particolare disagi in quel di Tradate. Numerosi i danni in città, come riferito da VareseNews, a cominciare da il tetto di una palazzina di tre piani in via Albisetti che è stato scoperchiato. In generale sono state numerose le tegole divelte, mentre un grosso albero è caduto vicino al cimitero e il sottopasso di piazza mercato è rimasto chiuso per allagamenti e rami a terra. Un’altra grave conseguenza del maltempo che si è abbattuto stamane in provincia di Varese è stato il blackout, la mancanza di corrente elettrica in quel di Tradate ma anche Lonate Ceppino e Castiglione Olona.

Ad Abbiate Guazzone, invece, due grossi alberi si sono spezzati e sono caduti in strada di fronte alla scuola media ed elementare in via Vittorio Veneto e via Dante. Diversi sono stati quindi gli interventi dei vigili del fuoco che stamane sono stati costretti a fare gli straordinari per rispondere alle numerose chiamate. Da segnalare anche delle gravi ripercussioni alla linea dei treni, visto che alcuni alberi sono caduti sui binari per via del forte vento, obbligando quindi Trenord a deviare la circolazione dei convogli.

MALTEMPO VARESE, BOMBA D’ACQUA A TRADATE: A CARNAGO INTERROTTA FORNITURA IDRICA

Sempre VareseNews parla di bollino rosso sulla linea Laveno – Varese – Saronno – Milano, visto che il maltempo ha danneggiato l’infrastruttura ferroviaria vicino alla stazione di Varese Nord, con ritardi fino a 40 minuti.

Infrastruttura danneggiata anche fra Gallarate e Besnate, con la circolazione che è stata sopesa alle ore 8:30, mentre sono state previste delle variazioni di percorso per i treni della linea Malpensa – Milano Cadorna. Da segnalare infine l’interruzione della rete idrica in quel di Carnago susseguente ad un blackout. La situazione meteo è data comunque in miglioramento anche se i disagi sono stati tanti.

