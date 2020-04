Maluma/ Il nuovo video di Que Chimba spopola sul web (One World Together at Home)

Pubblicità

Maluma ha deciso di dare il suo contributo a quello che molti hanno già indicato come l’evento del nuovo decennio: One World: Together at Home che si terrà oggi 18 aprile. L’artista è molto attivo dal punto di vista musicale nonostante il periodo difficile che sta avvolgendo l’intero globo. Difatti, l’artista sta svolgendo diverse collaborazioni e svariati suoi pezzi stanno conquistando le classifiche. Ad ogni modo, pochi giorni fa, Maluma ha presentato il suo nuovo video della nuova canzone intitolata Que Chimba. Si tratta di un pezzo dal ritmo coinvolgente, in pieno stile dell’artista colombiano. Inoltre, si prevede che nei prossimi mesi, il cantante possa rilasciare un altro singolo capace di coinvolgere i suoi fan per la prossima estate e far ballare chiunque sulle spiagge del mondo intero. Lo scorso autunno sparì dai social network facendo preoccupare i fan.

Maluma, tutti i gossip sull’artista

Su Maluma girano sempre tanti gossip. Si tratta di un artista sempre presente sulla bocca di giornalisti e persone a caccia di scoop. In particolare, ha fatto scalpore il suo nuovo look, completamente rinnovato rispetto al solito. Sui social, Maluma ha condiviso alcune foto dove si vede con cartelli molto corti e biondi, oltre a degli occhiali da intellettuale. Sul viso, il cantante mostra anche un po’ di barba, tipica in questi tempi di auto-isolamento. La sua foto ha scatenato reazioni contrastanti, raggiungendo un altissimo numero di follower. Insomma, anche in quarantena sa come conquistare il pubblico e riesce sempre a porsi al centro dell’attenzione.

Maluma, la carriera

Maluma è un cantante che ha acquisito un rapido successo in pochi anni di carriera. Difatti, in ogni suo lavoro, il cantante di origini colombiane si è sempre distinto per originalità e creatività di testi e basi musicali. Il primo album in studio che ha fatto conoscere Maluma al grande il pubblico ed ha consacrato il suo successo è stato Magia, lanciato nell’anno 2012. Inoltre, alcuni tormentoni indimenticabili realizzati da Maluma sono Mala Mia, Hola Senorita e El Perdedor. Ad oggi, Maluma ha realizzato ben 4 album in studio e l’ultimo, intitolato 11:11 è stato rilasciato durante l’anno 2019.

Video, Que Chimba





