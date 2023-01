Mamma di Oriana promuove Daniele e boccia Onestini/ “Ha le qualità giuste, Luca…”

Cristina Marzoli: “Luca Onestini è solo un amico per lei”

La mamma della bionda venezuelana è stata intervistata al GF Vip Party, format condotto da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. La signora ha svelato quale sia l’uomo ideale per la figlia, tra gli uomini della Casa del Grande Fratello Vip 2022. Il primo ad essere bocciato è Antonino Spinalbese: “All’inizio mi piaceva per il suo carattere, poi io penso che lui non abbia conosciuto davvero Oriana, aveva paura non ho capito mai di che.”

Antonella Fiordelisi lascia Donnamaria/ "Pensavo fosse un amore vero, come Titanic"

E ancora: “Penso che si sbagliava perchè mia figlia non è una ragazza superficiale come pensa lui. L’altra volta ha detto che non le farebbe conoscere la sua piccolina, sua figlia, ma lui non immagina quanto sia carina Oriana con i ragazzini. Oriana è una bravissima ragazza quando ha un rapporto serio, molto seria. Per questo penso che Antonino non sia l’uomo giusto“. Cristina Marzoli è poi passata a Luca Onestini, con il quale Oriana ha stretto un bel legame: “E’ divertente, un grande ma non è l’uomo per Oriana perchè si vedono solo come amici. Lei lo adora perchè assomiglia molto al suo migliore amico di Madrid, che si chiama Aleandro, è uguale. Si divertono, sorridono, si abbracciano, si danno tanti bacini…ma in Spagna si fa così; tra amici ci si bacia ci si abbraccia ma non capisco perchè pensano che a Oriana piaccia Luca o a Luca piaccia Oriana è un rapporto di amicizia.”

Orietta Berti furia al GF VIP per l'igiene della Casa/ "Stalle porcellini più pulite delle vostre camere"

Cristina Marzoli svela: “L’uomo ideale per mia figlia? Daniele”

Durante la chiacchierata con Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli al GF Vip Party, la signora Cristina ha svelato chi è l’uomo ideale per la figlia. La mamma dell’influencer spagnola non ha più dubbi a riguardo: Daniele Dal Moro!

Cristina Marzoli dichiara: “All’inizio evidentemente Oriana ha scelto Antonino perchè il carattere di Daniele era troppo serio per lei. Ha scelto Spinalbese perchè voleva sorridere, divertirsi e sapeva che Daniele era molto serio. Però, dopo quello che è successo con Antonino, ti posso dire che Dal Moro è un ragazzo che ha delle virtù che mia figlia ha sempre cercato in un rapporto serio“.

Grande Fratello Vip 2022, 30a puntata/ Diretta: le nuove nomination e... una sanzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA