Chi è Cristina Marzoli, la mamma di Oriana Marzoli/ Il suo supporto tramite i social

Cristina Marzoli, chi è la mamma di Oriana Marzoli: pronta una sorpresa per la figlia

Questa sera su Canale 5 andrà in onda un’altra attesissima puntata del Grande Fratello Vip, dove sicuramente al centro dell’attenzione ci sarà ancora Oriana Marzoli. La straripante attrice riceverà infatti una visita speciale: quella di Cristina Marzoli, sua madre. Oriana nel corso dell’attuale esperienza nel reality ha più volte fatto riferimento al ruolo materno nel corso della sua vita, in particolare dal punto di vista del supporto professionale. Non sono molte le informazioni sulla vita privata di Cristina Marzoli, attualmente presente solo su Twitter dal punto di vista dei social. Proprio tramite il suo canale ufficiale, nel corso delle precedenti esperienze televisive della figlia aveva sempre ostentato la sua vicinanza e il grande supporto.

Oriana Marzoli si "smaschera" al GF Vip/ La rivelazione: "Qui dentro fingo che..."

Cristina Marzoli è dunque pronta a farsi conoscere anche al pubblico italiano, con l’obiettivo di donare ad Oriana Marzoli una linfa nuova al fine di continuare il suo percorso all’interno della casa. Gli autori del Grande Fratello Vip hanno scelto di donarle questa opportunità proprio in virtù del periodo difficile della concorrente. L’attrice venezuelana infatti non sta affatto trascorrendo un buon periodo all’interno del reality. Dopo gli scontri furiosi con Antonino Spinalbanese e il due di picche rifilatole da Luca Onestini, negli ultimi giorni ha avuto modo di scontrarsi in maniera piuttosto violenta anche con Dana Saber. Cristina Marzoli, in quanto madre della vippona, avrà sicuramente modo di utilizzare le parole giuste per aiutare la figlia in questo momento delicato, spronando per il prosieguo della trasmissione e verso le fasi finali della competizione.

