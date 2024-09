Mamma ho allagato casa, diretto da Rod Daniel

Sabato 23 settembre 2024, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle 23:20, la commedia per famiglie Mamma ho allagato casa (titolo originale: Home alone 4: taking back the house). Si tratta di un film per la tv del 2002, prodotto negli Stati Uniti e appartenente al genere commedia. La regia è di Rod Daniel noto al grande schermo per aver esordito con Voglia di vincere, campione d’incassi nel 1985, Un poliziotto a 4 zampe e Beethoven 2.

Sabrina Ferilli: dal marito Flavio Cattaneo alla verità sul rapporto con Maria De Filippi/ "Lite? Tra noi…"

Nel cast di Mamma ho allagato casa, fra gli altri, troviamo: Mike Weinberg (nove anni all’epoca) nei panni del protagonista Kevin, al posto di Macauley Culkin, French Stewart, Erick Avari (questi ultimi due avevano già lavorato insieme nella pellicola Stargate del 1994 e ne La mia flotta privata del 1997), Missi Pyle, Jason Beghe, Clare Carey, Barbara Babcock e Joanna Going.

Paola e Chiara a Verissimo: "Ecco tutta la verità sulla nostra separazione"/ Chiara: "Momento molto difficile

La trama del film Mamma ho allagato casa: ancora un bimbo contro i malviventi

Mamma ho allagato casa, torna Il piccolo Kevin McCallister. Il bambino è l’ultimo dei tre figli di genitori prossimi al divorzio e sceglie di trascorrere la imminenti vacanze di Natale nella lussuosa residenza di Natalie, la nuova fidanzata del padre. Nell’immensa villa il bambino sembra divertirsi molto ma presto si imbatte in due malviventi (Vera e Marv Merchants) che s’intrufolano nell’abitazione per mettere a punto un piano criminale: rapire un giovane principe che sarà ospite ai festeggiamenti del Natale.

Giovanna Astolfi, chi è la moglie di Marco Liorni/ Lui: "Primo incontro? Per poco non la investivo con auto"

Kevin decide di fermarli allagando casa, così facendo mette in fuga i banditi ma, quando racconta l’accaduto al padre, non viene creduto e il suo gesto è attribuito al malessere per la separazione dei genitori. Verrà messo in punizione ma poco dopo perdonato e Natalie gli concederà di aprire un regalo che, con sorpresa del bambino, risulta essere un giocattolo molto gradito: un set da spia.

Durante il pranzo natalizio, Kevin troverà subito l’occasione di utilizzare il suo nuovo gioco creando trappole per impedire ai due furfanti (travestiti da addetti del catering) di portare a termine il loro losco progetto.