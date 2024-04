MANCHESTER CITY O REAL MADRID SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE/ Avanti i Blancos! Oggi 17 aprile 2024

MANCHESTER CITY O REAL MADRID SI QUALIFICA IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE SE…? AVANTI I BLANCOS!

Manchester City o Real Madrid, quale delle due squadre si qualifica per la semifinale di Champions League? Il primo tempo all’Etihad Stadium ha portato in pole position i Blancos, che dopo 12′ hanno sbloccato il risultato grazie a Rodrygo; risultato che stavolta la squadra di Ancelotti è riuscita a mantenere fino all’intervallo, al contrario dell’andata in cui partì subito un’esaltante altalena del gol. Per il Manchester City una traversa colpita da Haaland e una pressione offensiva che finora si è rivelata sterile: dopo il 3-3 dell’andata, lo 0-1 qualificherebbe il Real Madrid in semifinale, vendicando l’eliminazione di un anno fa. (agg. di Fabio Belli)

MANCHESTER CITY O REAL MADRID SI QUALIFICA IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE SE…?

Con ancora negli occhi il grande spettacolo dell’andata, Manchester City Real Madrid ci dirà stasera, a partire dalle ore 21:00, quale delle due squadre si qualifica per la semifinale di Champions League. Ricordiamo tutti cosa è successo otto giorni fa: sei gol, parecchie occasioni da rete, una partita spiccatamente offensiva, giocate di classe superiore e un 3-3 che è già entrato nell’immaginario collettivo come spot per la Champions League e tutto il calcio, due grandi allenatori come Carlo Ancelotti e Pep Guardiola che si sono dati battaglia senza pensare – virtualmente – al doppio confronto.

Dal Santiago Bernabeu all’Etihad: quali sono i risultati utili alle due squadre, che sono anche le ultime due ad aver vinto la Champions League? Il calcolo è molto semplice: avendo pareggiato all’andata, questa sera il Manchester City si qualificherà in semifinale se batterà il Real Madrid e il Real Madrid si qualificherà in semifinale se batterà il Manchester City. C’è poco altro da dire: nei 90 minuti il successo premierà una delle due squadre, il discorso invece cambia in caso di parità e qui dobbiamo introdurre il concetto ormai assimilato dei gol in trasferta, che dal 2021 non hanno più valore doppio.

I RISULTATI UTILI ALL’ETIHAD, CHE PUNTEGGIO SERVE E MANCHESTER CITY O REAL MADRID

Ecco dunque il motivo per cui nei risultati utili, Manchester City o Real Madrid si qualifica alla semifinale di Champions League, in caso di pareggio pareggio: almeno stasera la nuova regola sorride a Carlo Ancelotti, perché fino a tre anni fa i tre gol segnati dal Manchester City al Santiago Bernabeu avrebbero permesso a Pep Guardiola di pareggiare 0-0, 1-1 o anche 2-2, facendo appunto fruttare il maggior numero di reti fuori casa. Tradotto: la squadra inglese avrebbe avuto ben più di un risultato utile a disposizione per andare in semifinale di Champions League.

Ora invece le cose sono diverse: conta la differenza reti a prescindere da dove siano arrivate le marcature, questo significa che qualunque risultato di parità porterà comunque la partita tra Manchester City e Real Madrid ai tempi supplementari, e poi eventualmente ai calci di rigore. Ricordando che i blancos avevano sofferto agli ottavi contro il Lipsia, rischiando seriamente di prolungare il match di ritorno oltre il novantesimo, non ci resta che affidarci alle parole del campo per scoprire davvero, e finalmente, chi tra Manchester City e Real Madrid si qualificherà alla semifinale di Champions League.











