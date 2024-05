Mancino Naturale, la storia vera del film/ Si ispira alla figura di Paolo Rossi: rimandi e curiosità

La storia vera di Mancino Naturale? Un omaggio al calciatore Paolo Rossi

Questa sera, mercoledì 29 maggio 2024, Rai1 trasmetterà il film Mancino Naturale. La trama ruota attorno al talento di Paolo, giovane calciatore chiamato così in onore di Paolo Rossi orfano di padre che vive con la madre Isabella (Claudia Gerini) Nonostante abbia solo 12 anni il talento del piccolo è già evidente e la madre pur di far inseguire al figlio il sogno di diventare un calciatore attraverso molti sacrifici. Nel cast figurano anche Massimo Ranieri, Katia Ricciarelli ed il giovanissimo Alessio Perinelli.

Mancino Naturale si ispira alla vera storia di Paolo Rossi e sono tanti gli omaggi ed i rimandi nel film. Innanzitutto il nome del protagonista, chiamato Paolo in suo onore. Poi anche il campione del mondo del ’82 era nato in una famiglia di umili origini ed iniziò a giocare a calcio durante l’infanzia. E poi ancora anche la scelta di girare il film a Vicenza non è casuale, infatti fu il Lanerossi Vicenza a lanciare Paolo Rossi. E poi infine il titolo del film, Mancino Naturale, che richiama al piede sinistro da fuoriclasse del grande campione. Il regista però intervistato da Taxi Drivers ha rivelato sibillino: “Mancino naturale è una storia originale, basata su tante storie che potrebbero o sono davvero accadute.”

Mancino Naturale, non solo la “storia vera” di Paolo Rossi: l’insegnamento della figura di Isabella

Il film di Rai1 Mancino Naturale diretto da Salvatore Allocca è una commedia dal sapore agrodolce che narra una storia di sacrifici, riscatto e amore familiare. Il film si ispira alla vera storia di Paolo Rossi, calciatore campione del mondo scomparso nel 2020 a causa di un tumore ai polmoni. Soprannominato Pablito è ricordato principalmente per le sue prodezze e per i suoi gol ne Mondiale di Spagna 1982, dove si aggiudicò il titolo di capocannoniere e nello stesso anno vinse anche il Pallone d’oro.

Il film però affronta anche altre tematiche. La figura di Isabella è una rappresentazione universale della forza e della determinazione materna. La sua volontà di vedere Paolo diventare un calciatore professionista la spinge a fare sacrifici enormi, incarna il sogno di riscatto sociale attraverso lo sport, mentre il personaggio di Paolo rappresenta molti giovani che sognano di sfondare nel mondo del calcio nonostante le avversità.











